Știri pe scurt

Dinamo Bucureşti, în turul 2 al Cupei EHF la handbal masculin

Echipa de handbal masculin Dinamo Bucureşti s-a calificat în turul 2 al Cupei EHF, deşi a remizat duminică, în deplasare, cu formaţia Energia Târgu Jiu, scor 24-24 (13-12), în manşa retur din turul 1 al competiţiei. În prima manşă, Dinamo a câştigat pe teren propriu cu 38-24 (15-11), astfel încât, cu scorul general de 62-48, a obţinut calificarea mai departe. În turul 2, Dinamo va întâlni formaţia elenă AC Diomidis Argous, meciurile fiind programate pe 10-11 și pe 17-18 octombrie. Din turul secund al Cupei EHF va intra în competiție şi vicecampioana CSM Bucureşti, care va juca la aceleaşi date cu echipa austriacă Bregenz Handball.

Patricia Maria Ţig, eliminată în ultimul tur al calificărilor la Tokyo

Tenismena Patricia Maria Ţig, locul 116 WTA, a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de la Tokyo, dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Ţig, cap de serie nr. 2 în calificări, a fost învinsă în ultimul tur, cu scorul de 6-4, 6-3, după o oră şi 19 minute, de Alexandra Panova (Rusia), poziţia 134 în ierarhia mondială. Pentru performanţa reuşită la Tokyo, românca va primi 14 puncte WTA şi un cec în valoare de 1.005 dolari.

Tatăl Flaviei Pennetta speră că fiica sa va reveni asupra deciziei de a se retrage

Tatăl jucătoarei de tenis Flavia Pennetta, Oronzo Pennetta, nutrește speranța că fiica sa va reveni asupra deciziei de a se retrage din activitate. „Cred şi sper că Flavia nu se va retrage. Este o veste care m-a şocat. Nu ştiam nimic. M-am gândit că poate a venit momentul, dar nu este o veste prea bună. Cred că nu s-a gândit că poate urca atât în clasamentul WTA. Probabil şi-a spus că sunt numărul 50 sau 60, nu mai contează, mă retrag”, a declarat Oronzo Pennetta pentru „La Repubblica“. Jucătoarea italiană Flavia Pennetta, în vârstă de 33 de ani, a declarat sâmbătă, după ce a câştigat US Open, că se va retrage din activitate la finalul acestui an. „Voi juca până la sfârşitul anului, dar acesta a fost ultimul meu meci aici, la New York. În principiu, voi mai juca la Wuhan şi Beijing. Acestea sunt singurele două turnee la care ar urma să joc”, a declarat Pennetta, adăugând că va evolua și la Turneul Campioanelor, dacă se va califica. Ajunsă pe locul 8 în clasamentul WTA, de pe 26 (!), italianca a urcat pe locul 6 în ierarhia pentru Turneul Campioanelor, unde vor evolua cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.

Se cunosc echipele calificate în sferturile Eurobasket 2015

Spania, Grecia și Franța, pretendente la titlu, s-au calificat fără probleme în sferturile de finală ale Campionatului European de baschet masculin, Eurobasket 2015, prin victoriile obținute sâmbătă, în timp ce Letonia a reușit o calificare neașteptată, în disputa cu Slovenia. Și duminică am consemnat o mare surpriză, mai ales prin proporțiile scorului înregistrat în disputa Cehia - Croația: 80-59! Iată rezultatele complete din optimi: Letonia - Slovenia 73-66; Grecia - Belgia 75-54; Spania - Polonia 80-66; Franța - Turcia 76-53; Cehia - Croația 80-59; Serbia - Finlanda 94-81; Italia - Israel 82-52; Lituania - Georgia 85-81. Programul sferturilor de finală, care vor avea loc astăzi și mâine, arată astfel: Franța - Letonia; Spania - Grecia; Serbia - Cehia; Italia - Lituania.

Fostul baschetbalist Moses Malone a decedat la vârsta de 60 de ani

Fostul baschetbalist Moses Malone, desemnat de trei ori cel mai bun jucător al ligii profesioniste nord-americane, în 1979, 1982 şi 1983, a decedat duminică, la vârsta de 60 de ani. Malone a câştigat titlul NBA în 1983, cu echipa Philadelphia 76-ers, iar în 2001 a fost inclus în Hall of Fame. Pivotul de 2,08 metri a jucat în cariera sa la formaţiile Buffalo Braves, Houston Rockets, Philadelphia 76-ers, Washington Bullets, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks şi San Antonio Spurs.

Alberto Contador a confirmat că Turul Franței 2016 va fi ultimul obiectiv al carierei sale

Ciclistul spaniol Alberto Contador, în vârstă de 32 de ani, a confirmat că Turul Franței 2016 va fi ultimul obiectiv al carierei sale, care cuprinde deja două victorii în Marea Buclă, în 2007 și 2009. Contador, care în acest an s-a impus în Turul Italiei, dar a eșuat în tentativa de a câștiga și Turul Franței, se va pregăti în 2016 doar pentru marea cursă franceză. „Obiectivul meu principal va fi Turul Franței. Sunt un ciclist care vrea să fie competitiv în fiecare cursă pe care o dispută. Vreau să fiu cel mai bun oriunde iau startul, dar esențial va fi Turul Franței. Singurul lucru care îl pot garanta este că mă voi pregăti 100% pentru asta”, a declarat Contador, clasat pe locul 5 în Le Tour 2015. Ciclistul spaniol, care mai are în palmares o dublă în Turul Italiei și o triplă în Turul Spaniei, își dorește să se retragă când este la apogeu: „Întotdeauna am vrut să mă retrag când sunt la cel mai bun nivel al meu. Vreau ca oamenii să păstreze această imagine despre mine”. Pentru 2016, Contador a schițat deja un program, cu participări în Turul Algarve sau Turul Andaluziei, Paris - Nisa și Dauphine Libere, înainte de Turul Franței.