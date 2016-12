Știri pe scurt

Timișoara și Baia Mare se bat pentru Cupa Regelui la rugby

Timișoara Saracens RCM-UVT și CSM Știința Baia Mare se vor înfrunta sâmbătă, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf“ din București, în finala primei ediții a Cupei Regelui la rugby, meci programat de la ora 20.00. Ambele echipe vor să intre în istorie ca prima câștigătoare a trofeului, într-o perioadă în care atenția lumii cu balonul oval se îndreaptă spre debutul Cupei Mondiale. Finala mică, dintre Universitatea Prodvinalco Cluj și CSM Olimpia București, va avea loc în deschidere, de la ora 17.00, tot pe „Arcul de Triumf”. Niciuna dintre echipe nu va putea utiliza în aceste partide jucătorii convocați la națională pentru Cupa Mondială 2015.

Boxerul Cosmin Gîrleanu va lupta pentru aur la Mondialele de juniori din Rusia

Pugilistul român Cosmin Petre Gîrleanu va lupta pentru medalia de aur la Campionatele Mondiale de box pentru juniori (15-16 ani) de la Sankt Petersburg (Rusia), la categoria 44 - 46 kg, după ce l-a învins la puncte (decizie split, 2-1), vineri, în semifinale, pe kazahul Aibek Dosanov. Gîrleanu, care este antrenat la CSȘ Hunedoara de Ilie Captari, a trecut în primul tur de uzbekul Murodjon Kosimov, în optimi a dispus de indianul Barun Shagolshem (India), iar în sferturi l-a învins pe ucraineanul Maxim Galinicev. În gala finală, programată sâmbătă, de la ora 14.00, Gîrleanu îl va înfrunta pe americanul Jesse Rodriguez, care s-a impus prin KO tehnic în repriza a doua în meciul cu galezul James Nathan Probert. Un alt român, Alberto Cristian Biro (CSM Ploiești), a obținut medalia de bronz la categoria 75 kg, după ce a fost învins în semifinale de rusul Magomedbek Mahmudov, care a primit decizia la puncte în unanimitate (3-0). Până în semifinale, Biro a trecut de Alișer Ceatkalbekov (Kirghizstan), de Matej Uremovic (Croația) și de Sandeep Ghanghas (India).

Hănescu s-a calificat în sferturi la Alphen aan den Rijn

Tenismanul Victor Hănescu, locul 213 ATP, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Alphen aan den Rijn (Olanda), dotat cu premii totale de 42.500 de euro. Românul l-a învins în turul secund, cu scorul de 6-7 (3/7), 6-3, 7-5, pe francezul Calvin Hemery, locul 203 ATP, al şaptelea favorit. În runda următoare, Hănescu îl va întâlni pe olandezul Igor Sijsling, locul 167 ATP, cap de serie nr. 4. În schimb, Adrian Ungur, locul 249 ATP, a fost eliminat în turul secund, după ce a fost învins, cu scorul de 3-6, 7-5, 6-1, de francezul Tristan Lamasine, locul 206 ATP, cap de serie nr. 8.

Alexandra Dulgheru, eliminată în optimi la Biarritz

Tenismena Alexandra Dulgheru, locul 52 WTA și cap de serie nr. 1, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului ITF de la Biarritz (Franţa), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Românca a fost învinsă de sportiva ucraineană Marina Zanevska, locul 141 WTA, cu scorul de 6-3, 6-2.

Maria Şarapova s-a calificat pentru Turneul Campioanelor

Tenismena rusă Maria Şarapova s-a calificat pentru Turneul Campioanelor, competiţie ce va avea loc în Singapore, în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie. Şarapova, locul 3 WTA, care nu participă la US Open, va evolua pentru a opta oară în carieră la Turneul Campioanelor. Rusoaica s-a impus la Turneul Campioanelor la debut, în 2004, şi a mai jucat finala în 2007 şi 2012. Alte două tenismene, Simona Halep şi Serena Williams, şi-au asigurat deja calificarea la competiţia de la Singapore.

Doi jucători polonezi de tenis, suspendaţi de ITF

Doi jucători polonezi de tenis, Arkadiusz Kocyla şi Piotr Gadomski, au fost suspendaţi de federaţia internaţională de tenis (ITF) pentru cinci, respectiv şapte ani. Ei au fost sancționați de Tennis Integrity Unit, organizaţia anticorupţie a ITF. De asemenea, au fost amendaţi şi cu câte 15.000 de dolari. Arkadiusz Kocyla are 21 de ani şi este locul 806 în clasamentul mondial, iar Piotr Gadomski are 24 de ani şi ocupă poziţia 739.

Sprintera Dafne Schippers vrea să concureze la săritura în lungime

Regina olandeză a sprintului, Dafne Schippers, medaliată cu aur la 200 m și cu argint la 100 m, luna trecută, cu ocazia Campionatelor Mondiale de atletism de la Beijing, se gândește serios la posibilitatea de a concura în proba de săritură în lungime, în sezonul viitor. Schippers se consideră capabilă să sară 7 metri, rezultat care ar plasa-o între cele mai bune șase performanțe din 2015. „Vreau să fac și altceva decât sprint. Mă antrenez pentru săritura în lungime la fiecare două săptămâni”, a declarat fosta heptatlonistă în cursul unei conferințe de presă care a avut loc la Bruxelles, cu ocazia reuniunii Diamond League din capitala Belgiei, programată vineri seară. Campioana olandeză a subliniat însă că se va concentra în continuare pe probele de 100 m, 200 m și ștafetă 4x100 m, în vederea Jocurilor Olimpice programate anul viitor la Rio de Janeiro. Proba de săritură în lungime nu reprezintă o noutate pentru campioana mondială la sprint, Schippers fiind deținătoarea recordului Olandei, cu 6,78 m, stabilit în perioada în care practica heptatlonul.

Atleta Paula Radcliffe refuză să-și dezvăluie datele sanguine

Pusă în discuție indirect de către o comisie parlamentară de anchetă asupra dopajului, la Londra, maratonista Paula Padcliffe refuză să-și dezvăluie datele sanguine. Campioană olimpică la maraton în 2012, Radcliffe se află în conflict deschis cu o comisie de anchetă parlamentară britanică privind dopajul. Ea nu acceptă să-i fie implicat numele în această anchetă, după ce anumiți membri ai comisiei au pus sub semnul îndoielii performanțele feminine de la maratonul de la Londra, probă pe care Paula Radcliffe a câștigat-o de mai multe ori. Atleta britanică a spus că refuză să-și dezvăluie datele sanguine în numele transparenței. „Acest lucru ar fi împotriva sfatului și recomandărilor federației noastre mondiale (IAAF) sau ale Agenției Mondiale Antidoping (WADA)”, a spus atleta în vârstă de 41 de ani, triplă câștigătoare a Maratonului de la Londra (2002, 2003 și 2005) și deținătoare, din 2003, a recordului mondial la maraton (2h15,25). „Nu am nevoie să fac asta, eu știu că sunt curată. Voi sunteți cei care vă îndoiți de mine și îmi pare rău că asta provoacă rumoare, însă nu este problema mea, deoarece eu știu că am alergat întotdeauna ca o atletă curată. Am respectat întotdeauna lucrurile în care cred. Nimeni nu mă poate forța”, a precizat Paula Radcliffe.