Știri pe scurt

Florin Mergea, eliminat în sferturi la dublu, la US Open

Perechea formată din Florin Mergea și Rohan Bopanna (India), cap de serie nr. 6, a fost eliminată în sferturile de finală ale probei de dublu de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Cei doi au fost învinşi de dublul alcătuit din Dominic Inglot Marea (Britanie) și Robert Lindstedt (Suedia), cu scorul de 7-6 (7/2), 6-3, după o oră şi 20 de minute de joc. Prezenţa în sferturi la US Open este recompensată cu 67.675 de dolari.

Alexandra Dulgheru s-a calificat în optimi la Biarritz

Tenismena Alexandra Dulgheru, locul 52 WTA şi principala favorită, a acces în optimile turneului ITF de la Biarritz (Franţa), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Dulgheru a trecut în runda inaugurală de Stephanie Vogt (Liechtenstein), locul 163 WTA, cu scorul de 6-2, 7-5. În optimi, Dulgheru va juca în compania Marinei Zanevska (Ucraina), locul 141 WTA.

Despăgubiri uriașe pentru sprinterul Asafa Powell

Sprinterul jamaican Asafa Powell, fostul recordman mondial la 100 m, și partenera sa de antrenament, Sherone Simpson, au anunțat că au ajuns la un acord pe cale amiabilă cu societatea de nutriție care comercializează Epiphany D1, suplimentul alimentar pe care cei doi l-au consumat înainte de a fi depistați pozitiv, în anul 2013. Cei doi sportivi s-au adresat justiției și au solicitat daune în valoare de 8 milioane de dolari (7 milioane euro), acuzând producătorul că nu a menționat prezența oxilofrinei, un stimulent, în compoziția suplimentului respectiv. „Nu puteam măsura amploarea daunelor asupra reputației unui sportiv după o suspendare pentru dopaj”, a declarat Powell. Acesta a fost suspendat pentru o perioadă de 18 luni în urma acestui caz, pedeapsa fiindu-i redusă la doar 6 luni în apel.

Bruno Mars va concerta pentru a doua oară la gala Super Bowl

Cântăreţul Bruno Mars a fost invitat să concerteze din nou la gala Super Bowl, la ediţia de anul viitor, după ce artistul american i-a ajutat pe producătorii evenimentului să obţină a doua audienţă din istoria acestui show de televiziune, în 2014. Pe lângă faptul că a fost invitat să susţină un show în pauza finalei campionatului de fotbal american din 2016 - Super Bowl -, Bruno Mars a fost invitat şi să devină curator al show-ului, potrivit revistei „Billboard“, care citează surse din industria muzicală americană. Acest lucru înseamnă că Bruno Mars, în vârstă de 29 de ani, va avea posibilitatea de a-şi alege singur artiştii pe care doreşte să îi aibă alături de el pe scenă la Super Bowl. Agentul de presă al cântăreţului Bruno Mars şi reprezentanţii Ligii naţionale de fotbal american (National Football League, NFL) au refuzat să comenteze informaţia. A 50-a ediţie a finalei NFL va avea loc în Santa Clara, California, în luna februarie. Show-ul din pauza finalei NFL marchează adeseori un record de audienţă pentru televiziunea americană, iar reclamele difuzate în timpul galei Super Bowl costă până la 4,5 milioane de dolari pentru 30 de secunde de difuzare.

Rugbystul italian Luca Morisi nu va evolua la Cupa Mondială

Italianul Luca Morisi a fost constrâns să renunţe la Cupa Mondială de rugby, după ce a suferit o accidentare la genunchi, sâmbătă, în meciul-test cu Ţara Galilor. La Cupa Mondială 2015, Italia figurează în grupa D, alături de România, Franţa, Irlanda şi Canada. Italia şi România se vor întâlni pe 11 octombrie, la Exeter.

Mayweather pregătește meciul cu Berto

Boxerul american Floyd Mayweather a admis că interesul pentru ultimul său meci din carieră, programat sâmbătă la Las Vegas, nu este foarte ridicat, dar a dat asigurări că adversarul său, Andre Berto, nu este umil și va da totul în ring. Mayweather (38 de ani), campion mondial WBA și WBC la welter, a promis că meciul cu Andre Berto (31 de ani), cu 30 victorii și 3 înfrângeri în palmares, va fi ultimul din cariera sa, care numără 48 victorii consecutive. În cazul unui succes, larg anticipat de specialiști, Floyd îl va egala pe legendarul Rocky Marciano, rămas neînvins în 49 de meciuri între 1947 și 1955. Dacă la meciul din mai cu Manny Pacquiao conturile lui Mayweather s-au rotunjit cu peste 200 milioane dolari, bursa din lupta cu Berto îi va aduce doar 32 milioane dolari. Vânzarea biletelor nu decurge așa de bine cum sperau organizatorii, poate și pentru că Berto a pierdut trei dintre ultimele sale șase meciuri. Berto a deținut însă la categoria welter titlurile mondiale WBC și IBF. În cadrul acestei gale din 12 septembrie va boxa și românul Ronald „The Thrill” Gavril (categoria supermijlocie), component al echipei lui Mayweather.

Baschetbalistul spaniol Nikola Mirotic și-a cerut scuze pentru ruperea steagului sârbesc

Jucătorul spaniol de origine muntenegreană Nikola Mirotic și-a cerut scuze public pentru ieșirea necontrolată de după eșecul selecționatei iberice în fața Italiei (98-105), la Eurobasket 2015, când a rupt steagul Serbiei pe care îl flutura un fan în drumul jucătorilor către vestiare. Mirotic, component al echipei Chicago Bulls, a postat scuzele sale în limbile spaniolă, engleză și sârbă pe contul său de Twitter: „Regret profund reacția mea de după meci. În niciun moment nu mi-am dat seama că este vorba de un drapel și cu atât mai puțin că este al Serbiei. Eram cu ochii în pământ și tensionat după acea înfrângere și mi-a apărut ceva în față. Niciodată nu aș ofensa simbolurile cuiva”. Nu se știe încă dacă FIBA va lua o sancțiune împotriva jucătorului spaniol, care riscă inclusiv excluderea de la Eurobasket 2015, ce se desfășoară în primă fază la Montpellier, Berlin, Zagreb și Riga.

Sprintera Dafne Schippers și aruncătorul de ciocan Pawel Fajdek sunt atleții europeni ai lunii august

Sprintera olandeză Dafne Schippers și aruncătorul polonez de ciocan Pawel Fajdek au fost votați, pe Twitter și Facebook, atleții europeni ai lunii august, o lună în care s-au desfășurat Campionatele Mondiale de atletism la Beijing, unde ambii au cucerit titlul suprem. Schippers a primit 1.000 de voturi pe Facebook și 650 pe Twitter, în timp ce Fajdek a primit în total circa 1.000 de astfel de aprecieri. Sprintera olandeză a cucerit, spre surpriza generală, titlul mondial la 200 m, cu un nou record al campionatelor, 21,63, precum și medalia de argint la 100 m, în timp ce aruncătorul polonez și-a păstrat titlul obținut în 2013, la Moscova, cu un rezultat excepțional, de 80,88 m. Practic, cei doi pot fi considerați cei mai buni atleți ai anului 2015 în Europa, competiția mondială de la Beijing fiind cea mai importantă pentru atletism în acest an preolimpic.

Pirelli a nominalizat pneuri soft și super-soft pentru MP de F1 al statului Singapore

Unicul furnizor de pneuri din Formula 1, Pirelli, a anunțat compoziții soft (P Zero Galben) și super-soft (P Zero Roșu) pentru Marele Premiu al statului Singapore, programat în perioada 18-20 septembrie. Pirelli a nominalizat și pneurile pentru următoarele două curse: hard și medium în MP al Japoniei de la Suzuka (25-27 septembrie), respectiv soft și super-soft în MP al Rusiei de la Soci (9-11 octombrie). Combinația soft și super-soft a mai fost folosită în acest an în cursele din Monaco, Canada și Austria.