Știri pe scurt

Victorie pentru tricolorii mici în preliminariile EURO 2017

Echipa naţională de tineret a României, pentru care au evoluat și trei jucători de la FC Viitorul, Robert Hodorogea, Dragoș Neldecu și Răzvan Marin, a învins marţi, în deplasare, cu scorul de 3-2, selecţionata similară a Armeniei, într-un meci contând pentru preliminariile Campionatului European din 2017. Pentru România au înscris Păun 35, 38 şi Puşcaş 60, iar pentru Armenia au marcat Malakaian 47 şi Simonian 90+2. Selecționerul Cristian Dulca a trimis în teren următorii jucători: Cojocaru - Hodorogea, Miron, Boldor, Manea - Nedelcearu, Ov. Popescu (83 Dr. Nedelcu) - Păun, R. Marin (74 Mitriță), Rotariu - Pușcaș (90 Tudorie). În următorul meci, la 9 octombrie, România va întâlni Luxemburg.

Olandezul John Goossens a semnat un contract valabil un sezon cu FC Voluntari

Mijlocaşul olandez John Goossens, care a evoluat ultima oară în India, la formaţia FC Pune City, a semnat, ieri, un contract valabil un sezon cu gruparea FC Voluntari. Goossens devine al cincilea jucător legitimat de clubul ilfovean în ultimele zile, după transferurile fotbaliştilor Mihai Costea, Marius Briceag, Elton Constantino da Silva şi Frank Cedric Njiki Tchoutou. În vârstă de 27 de ani, John Goossens a început fotbalul la Ajax Amsterdam, club la care a activat zece ani la nivel de juniori. Ca senior, olandezul a evoluat la NEC Nijmegen, Feyenoord Rotterdam şi în sezonul trecut la FC Pune City, grupare pentru care anul acesta va juca şi Adrian Mutu.

Dinamo l-a achiziţionat pe jucătorul camerunez Antonio Ghomsi

FC Dinamo București l-a achiziţionat pe jucătorul de origine cameruneză Antonio Ghomsi, ultima oară la formaţia pregătită de Răzvan Lucescu, Skoda Xanthi, a declarat antrenorul Mircea Rednic. În vârstă de 29 de ani, fundaşul Ghomsi a mai evoluat în cariera sa la formaţii precum Genoa, Salernitana, Perugia, Siena sau Mechelen. Rednic a mai spus că în pauza de iarnă este posibil ca mijlocaşul Hatem Elhamed să se întoarcă la Dinamo, de la formaţia belgiană Gent. Tot săptămâna aceasta, la Dinamo a mai ajuns mijlocașul Paul Anton, de la Pandurii Tîrgu Jiu.

CSA şi FC Steaua reiau colaborarea, iar echipa de fotbal ar putea reveni în Ghencea

Reprezentanți ai CSA Steaua și ai FC Steaua s-au întâlnit ieri la sediul clubului sportiv şi au reluat discuţiile cu privire la o viitoare colaborare între cele două grupări, având ca teme principale folosirea mărcii şi revenirea echipei de fotbal în complexul sportiv din bulevardul Ghencea. „Miercuri, 9 septembrie a.c., la sediul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București a avut loc o întâlnire între reprezentanții CSA Steaua și reprezentanții SC FC Steaua SA. Întâlnirea a avut loc la inițiativa președintelui CSA Steaua, domnul George Boroi, ca urmare a pozițiilor echilibrate și disponibilității exprimate public de președintele clubului de fotbal, Valeriu Argăseală. În cadrul întâlnirii, au fost reluate discuțiile privind o viitoare colaborare între cele două cluburi, având ca teme principale reglementarea problematicii legate de folosirea mărcii și revenirea echipei de fotbal în complexul Ghencea. Cele două părți au convenit că viitoarea colaborare se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din 3 decembrie 2014. În perioada imediat următoare vor fi stabiliți termenii concreți ai colaborării”, se arată în comunicatul venit de la Biroul de presă al CSA Steaua. CSA Steaua şi FC Steaua, clubul de fotbal finanţat prin împrumuturi de Gigi Becali, se află de mai mult timp în conflict după ce gruparea Armatei a obţinut în instanţă anularea mărcii înregistrate de echipa din Liga I. În urma acestui conflict, contractul dintre FC Steaua şi CSA privind dreptul clubului de fotbal de a folosi terenurile complexului din bulevardul Ghencea nu a mai fost prelungit după expirarea, în această vară, a ultimei înţelegeri.

Țucudean a revenit la Charlton Athletic

Plecat pe uşa din dos din Ghencea, acolo unde nu a reuşit să îl convingă pe Mirel Rădoi, George Ţucudean s-a întors la Charlton Athletic, club cu care are contract până în vara lui 2017. Atacantul care în ultimele săptămâni a fost nevoit să se antreneze singur venise la Steaua în iarnă sub formă de împrumut pe doi ani, clubul din Ghencea angajându-se să îi suporte salariul. Acum, el revine în liga secundă engleză, însă oficialii lui Charlton par decişi să îi găsească o altă destinaţie, nedorind să îi suporte salariul stagional de 700.000 de lire sterline. Dincolo de salariul mare avut, oficialii londonezilor privesc cu mare neîncredere perioada petrecută de jucător în România, acolo unde nu a reuşit să convingă. Cu doar trei goluri marcate pentru Steaua în Liga 1, Țucudean nu pare a avea în acest moment niciun argument pentru a se lupta la un loc de titularizare la Charlton, formaţie cu ambiţii mari în actuala stagiune. Trei ani de contract mai are vârful de 24 de ani cu Charlton.

San Marino, primul gol în deplasare după 14 ani

Echipa statului San Marino a reuşit, marţi, să marcheze primul gol în deplasare după 14 ani, în meciul cu Lituania, din preliminariile EURO 2016, acesta fiind înscris în poarta apărată de dinamovistul Vytautas Cerniauskas. În minutul 50 al meciului de la Vilnius, când conducea cu 1-0, Lituania a rămas în zece jucători după ce fostul portar al Stelei, Giedrius Arlauskis, a fost eliminat pentru un fault comis în afara careului, în postură de ultim apărător. Arlauskis a fost înlocuit cu Cerniauskas, iar portarul echipei Dinamo a fost învins de Vitaioli, în min. 55, cu un şut puternic din lovitura liberă de la 18 de metri, acordată după faultul de roşu. Lituania s-a impus cu 2-1, după ce a marcat golul victoriei în prelungirile meciului. Ultimul gol înscris în deplasare de San Marino a fost în 2001, într-un meci cu Letonia (scor 1-1), în preliminariile CM. De atunci, echipa micului stat a jucat 34 de partide în deplasare fără să marcheze.

Meciul Malaezia - Arabia Saudită, suspendat din cauza incidentelor

Meciul de calificare la Cupa Mondiale din 2018, dintre Malaezia şi Arabia Saudită, disputat pe arena „Shah Alam” din Selangor, a fost suspendat cu trei minute înainte de final, din cauza incidentelor produse de suporteri. Arabia Saudită conducea cu scorul de 2-1 în momentul în care meciul a fost întrerupt deoarece fanii Malaeziei au aruncat fumigene în teren. Jucătorii celor două echipe au părăsit terenul, iar arbitrul a decis să suspende partida. Meciul conta pentru grupa A din turul doi al Zonei Asiei.

Dinamo Zagreb se alătură campaniei „Jucăm pentru emigranți”

Clubul croat Dinamo Zagreb a decis să se alăture acțiunii umanitare „Jucăm pentru emigranți”, inițiată de echipa portugheză FC Porto cu obiectivul de a strânge ajutoare pentru miile de refugiați care se îndreaptă către Europa din țările aflate în conflict în Orientul Mijlociu. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul său oficial, Dinamo Zagreb va dona refugiaților un euro pentru fiecare bilet care se va vinde la următorul său meci din Liga Campionilor, împotriva formației engleze Arsenal Londra. Dinamo și Arsenal se vor întâlni pe 16 septembrie, pe stadionul „Maksimir“ din capitala croată, înr-un meci contând pentru Grupa F a Ligii Campionilor. FC Porto a invitat toate echipele participante la faza grupelor celei mai importante competiții continentale intercluburi să doneze un euro pentru fiecare bilet de intrare la partidele din primele două etape ale Ligii Campionilor, pentru a-i ajuta pe refugiați.

Niko Kovac a fost demis din funcţia de selecţioner al Croaţiei

Niko Kovac a fost demis din funcţia de selecţioner al Croaţiei, după remiza cu Azerbaidjan, scor 0-0, şi eşecul cu Norvegia, scor 0-2, din grupa H de calificare la EURO 2016. Croaţia ocupă locul 3 în grupa H, cu două etape înainte de încheierea preliminariilor. Kovac era în funcţie din 2013. Preşedintele federaţiei croate, Davor Suker, a precizat că noul selecţioner va fi numit la comitetul executiv din 21 septembrie.