Știri pe scurt

Strongman, ediția a V-a, în piațeta Perla din Mamaia

Sâmbătă, de la ora 16.00, Asociaţia Sportivă „Omul de fier” (președinte Alex Arginteanu), în parteneriat cu Asociația Litoral - Delta Dunării și Primăria Constanța, organizează în piațeta Perla din Mamaia a cincea ediție a concursului Strongman Mamaia. Cei mai puternici oameni din România vor să ofere spectatorilor un spectacol de... putere total, astfel că show-ul este garantat. Multipli campioni, recunoscuţi pe plan mondial, își vor încorda mușchii în probele consacrate, sub atenta supraveghere a arbitrului principal Ion Oncescu. Tot sâmbătă, la Sala Sporturilor din Constanța, de la ora 13.00, se va desfășura „Tiger Classic”, o competiție rezervată practicanților de fitness, culturism și cross circuit, precum și celor ce vor să-și încerce forța la skandenberg.

Sâmbătă, de la ora 10.30, Aqua Challenge 2015

Sâmbătă, de pe plaja „Zoom Beach” din Constanţa, se va pleca în a cincea ediţie a celui mai important maraton de înot în ape deschise găzduit de România, Aqua Challenge. Competiţia este organizată de Asociaţia Club Sportiv Atena, patronată de singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, constănţeanul Răzvan Florea, împreună cu echipa Smartatletic şi în parteneriat cu DJST Constanţa. Din cauza vântului puternic și a valurilor destul de mari, organizatorii au decis să amâne startul cu o oră și jumătate, astfel că primii participanți, din proba de 500 de metri, vor pleca în cursă la ora 10.30, iar cei din probele de 1.500 m și 5.000 m, la ora 11.00. „În partea de nord a golfului este aproape ca în bazin, iar în funcție de direcția vântului, ne vom adăposti sub unul din digurile noi, astfel încât nu vom avea prea mari bătăi de cap cu valurile. Avantajul semnificativ este că în acest loc a fost montat în mare un dig submersibil, care face ca zona să fie mult mai liniștită și sigură”, au anunțat organizatorii.

Constanța Street Play Casino Streetball, sâmbătă și duminică

Cu speranța că ploaia nu va încurca planurile organizatorilor, al treilea turneu de streetball al verii, „Constanța Street Play Casino Streetball”, este programat sâmbătă și duminică, pe faleza Cazinoului din Constanţa. După „Constanța Street Play Schools Battle” şi „Constanța Street Play Battle for Tomis”, se așteaptă noi confruntări spectaculoase în cadrul unui nou turneu de streetball Summer 3x3 Madness. Competiţia este organizată de Asociaţia Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor şi Asociația Black Sea Equilibrium, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanţa și Asociaţia Judeţeană de Baschet Constanţa, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Primăriei Constanţa.

Sâmbătă, gale de kick-box la Năvodari

Sâmbătă, de la ora 10.00, Sala Sporturilor din Năvodari va găzdui prima ediție a Cupei „New Generation”, competiție organizată de CS Năvodari Kempo K1 și International Budokai Kick-boxing România, care va fi rezervată amatorilor și va avea două probe, K1 și low kick. Tot sâmbătă, dar de la ora 21.00, la stadionul „Flacăra” din Năvodari se va desfășura o interesantă gală de kick-boxing, „Clash of the Titans” - New K1 Generation.

Turneul de padbol de la Mamaia a fost anulat

Din cauza vremii nefavorabile de la Mamaia, dar și a faptului că cele mai multe echipe înscrise sunt din București, organizatorii au decis mutarea primului turneu oficial de padbol la București, în luna septembrie. Celor trei formații din Constanța le va fi asigurat transportul în Capitală. „Am fi vrut să avem această primă competiție acum, dar nu depinde doar de noi. Dacă până acum am avut zeci de oameni care s-au bucurat de padbol sub soare, la Mamaia, de această dată nu putem risca, din cauza vremii, desfășurarea primului nostru turneu oficial. În primul rând, nu ne putem dezamăgi participanții. Vom suporta toate costurile pe care le implica această modificare. Ne cerem scuze celor implicați direct și le mulțumim pentru înțelegere oamenilor înscriși în concurs și partenerilor noștri”, a declarat Elisabeta Gherghișan, licențiat exclusiv Padbol Romania și vicepreședinte al Asociației Române de Padbol.

Ungur, în penultimul act la Cordenons

Tenismanul Adrian Ungur, locul 327 ATP, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului challenger de la Cordenons (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Ungur l-a învins, în sferturile de finală, pe francezul Kenny De Schepper, al patrulea favorit, scor 6-4, 7-6 (9/7), după o oră şi 50 de minute de joc. Premiul pentru calificarea în semifinale la Cordenons este de 2.130 de euro şi 33 puncte ATP.

Copil, în semifinale la dublu, la Vancouver

Perechea formată din Marius Copil și Jurgen Melzer (Austria), cap de serie nr. 4, s-a calificat în semifinalele turneului challenger de la Vancouver (Canada), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Cei doi au beneficiat, în turul secund, de retragerea cuplului alcătuit din Farrukh Dustov (Uzbekistan) și Ilia Marcenko (Ucraina). În semifinale, Copil şi Melzer vor întâlni perechea învingătoare din meciul dintre Yuki Bhambri / Michael Venus (India / Noua Zeelandă) şi Austin Krajicek / Nicholas Monroe (ambii din SUA). În schimb, la simplu, Copil, locul 189 ATP, a fost eliminat în optimile de finală, după ce a pierdut în fața indianului Yuki Bhambri, cu scorul de 6-3, 6-7 (3/7), 2-6. Pentru prezența în optimi la Vancouver, Copil va primi 8 puncte ATP şi 1.720 de dolari.