54 de milioane de euro pierdute prin desfiinţarea a două agenţii

La sfârşitul săptămânii trecute, premierul Emil Boc vorbea despre o rată scăzută în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene şi ameninţa, totodată, că va rezilia contractele cu societăţile care întârzie implementarea proiectelor europene. La o primă vedere s-ar putea spune că în cei doi ani de când se află în funcţia de premier, Boc a luat o primă decizie bună, pe care ar fi trebuit însă să o ia de foarte mult timp. Analizând fondul problemei, descoperim că de când se află pedeliştii la guvernare, România nu a făcut decât paşi înapoi în ceea ce priveşte atragerea de fonduri europene. Când au venit la putere, portocalii anunţau cu surle şi trâmbiţe marea reformă administrativă, care, în final, nu s-a dovedit a fi decât o modalitate de a menţine în instituţiile administraţiei centrale persoane care nu au avut şi nu au nici în prezent treabă cu acest sector, dar care trebuia recompensate pentru eforturile depuse în campaniile electorale. În viziunea lui Boc, reforma din administraţie a însemnat doar tăieri de personal şi reduceri de salarii de la primării şi consilii judeţene, în timp ce, în aparatul central, toată lumea a rămas neatinsă. În tot acest proces de reformă administrativă, gândit de pedelişti, România a pierdut o grămadă de fonduri europene. Doar în cazul desfiinţării - reînfiinţării a două agenţii, cea antidrog şi cea împotriva traficului de persoane, într-un singur an, s-au pierdut 54 de milioane de euro. În martie 2009, la Ministerul de Interne, printre altele, s-a decis desfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog şi a celei împotriva Traficului de Persoane. Un an mai târziu, pe 21 iulie 2010, ministrul de Interne Vasile Blaga a anunţat reînfiinţarea, prin legi ulterioare, la nivel de direcţie, a celor două agenţii. “România a pierdut 54 de milioane de euro pe care îi avea la dispoziţie în cursul anului 2009 şi 2010. Erau bani europeni destinaţi programelor derulate de cele două agenţii”, a declarat minitrul Vasile Blaga. El a precizat că reînfiinţarea celor două structuri va ajuta România să intre în programul de eliminare a vizelor pentru SUA. Nu mare ne-ar fi mirarea ca, în scurt timp, Guvernul Boc să realizeze că administraţiile locale nu pot funcţiona aşa cum ar trebui după tăierile de personal. De fapt, starea de haos de la nivelul Guvernului este tot mai evidentă şi nu face decât să trimită România în rândul ţărilor lumii a treia.