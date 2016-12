54% dintre români beneficiază de infrastructura de apă şi canal

IRONII Chiar dacă suntem a doua ţară din lume ca şi viteză a internetului, există încă localităţi în România care nu sunt branşate la reţeaua electrică. Avem specialişti care ne arată cât de bună de băut este apa noastră subterană, însă puţin peste jumătate din populaţia ţării este conectată, în momentul de faţă, la infrastructura de apă şi canal. Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, ne spune însă că Guvernul şi-a propus ca, până în 2018, 80% din populaţia ţării să beneficieze de apă potabilă şi canalizare în sistem centralizat. „Acestea sunt angajamentele asumate de România în Tratatul de aderare la UE. Avem o etapă intermediară de evaluare, în 2016, care presupune conectarea a 65% din populaţie la infrastructura de apă şi canal. În momentul de faţă, suntem la un grad de afiliere de 54% şi sperăm ca, prin punerea la lucru a banilor europeni, infrastructura de apă şi canal să fie dezvoltată, astfel încât să avem cât mai mulţi cetăţeni care să beneficieze de această infrastructură. Ce pot să vă mai spun este că Guvernul a luat foarte multe măsuri pentru fluidizarea şi creşterea ratei de absorbţie a banilor europeni“, a afirmat ministrul Mediului.

MAI MULŢI BANI EUROPENI PENTRU APĂ ŞI CANAL Potrivit Rovanei Plumb, gradul de contractare pe Axa 1, aferentă infrastructurii de apă şi canal, este de 128%, în perioada următoare ţintindu-se un procentaj de 140%. „Avem posibilitatea de a suplimenta gradul de contractare pe Axa 1. Acest lucru se poate întâmpla în funcţie de sumele pe care le vom avea la dispoziţie interşarjabile între cele şase axe ale Programului Operaţional Sectorial Mediu. Am mărit de patru ori rata de absorbţie din mai 2012 şi până acum. Am preluat POS Mediu cu o rată de absorbţie de 4,37%, iar acum am ajuns la 16%“, a explicat Rovana Plumb. Este foarte adevărat că preocuparea principală a tot mai multor primari este de câţiva ani atragerea de fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii de utilităţi publice a localităţilor pe care le conduc.