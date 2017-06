55 de ani de viață și peste 30 de ani de activitate pentru Maia Morgenstern

Marea actriță Maia Morgenstern s-a născut la 1 mai 1962, la București. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică ''I.L. Caragiale'' în 1985, la clasa prof. Dem Rădulescu. În perioada 1985-1988 a fost actriță la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. În 1988 a primit mențiune la Festivalului Național de Film de la Costinești, pentru rolul Maria, din filmul ''Maria și marea''. În 1989 a devenit actriță a Teatrului Evreiesc de Stat, iar un an mai târziu, a Teatrului Național din București. În 1990 a primit premiul UNITER pentru cel mai bun rol feminin, Medeea din ''Trilogia antică'', și Premiul Național ''Lucia Sturdza Bulandra'' pentru cea mai bună actriță a anului 1990, pentru același rol, precizează site-ul oficial al actriței, www.maia-morgenstern.com. Tot în 1990 a primit premiul UCIN pentru rolul din filmul ''Cei care plătesc cu viața'', iar în 1992 a fost răsplătită cu premiul ''Les stars de demain'', la Geneva, pentru ''Cea mai bună actriță'' și Premiul Criticii, pentru rolul din filmul ''Balanța'', dar și cu premiul AUR (Asociația Umoriștilor Români) pentru același rol.

Debutul în cinematografie a fost în 1983 cu filmul ''Prea cald pentru luna mai'', în regia Mariei Callas Dinescu. Anul 1993 i-a adus Maiei Morgenstern multe premii — premiul revistei Flacăra pentru rolul Ioana Nebuna, din ''Cruciada copiilor'', Premiul Național ''Lucia Sturdza Bulandra'' — cea mai bună actriță a anului pentru rolul Haya, din ''Ghetto'', ''Ursul de Argint'' la Festivalul Filmului de la Berlin pentru rolul din filmul ''Balanța'', premiul ''Theatre vivant'' al Radio France International pentru cel mai bun spectacol în franceză — ''Teatru descompus'', premiul UNITER — cea mai bună actriță a anului pentru rolul Lola, din spectacolul ''Astă seară: Lola Blau'', premiul Felix (European Film Awards) pentru rolul din filmul ''Balanța''. A fost membru al juriului la numeroase festivaluri internaționale: Festivalul de la Geneva (1995), Festivalul de la Salonic (1996), Festivalul de la Angers (1998), Festivalul de la Monte Carlo (2000), Carnavalul de la Veneția (2014).

În 1997 a primit premiul ''Irina Răchițeanu Șirianu'' pentru spectacolul ''Dama cu camelii''. Anul 2004 i-a adus Maiei Morgenstern premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Emma, Londra, pentru rolul mamei lui Iisus din "Patimile lui Hristos", în regia lui Mel Gibson. În același an a devenit societar de onoare al Teatrului Național din București, iar Parlamentul European de la Strasbourg a desemnat-o ''Actrița și Femeia anului 2003''.

Alte distincții importante primite sunt ''Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler'', în Franța (2012) și Ordinul Regal ''Nihil Sine Deo'' (2013), precizează site-ul oficial al actriței. În 2010 a fost numită ambasador pentru Alianța Civilizațiilor în România, iar din 2012 a devenit manager al Teatrului Evreiesc de Stat București. Este membră a UNITER și a UCIN. Face parte din juriul pentru acordarea Premiului Național de Excelență în Cultura Română. Dintre rolurile în teatru amintim: Mira în ''Șofer/Pictor'', Marga în ''Varșovia: Ghid turistic'', Veta în '' De la Caragiale la Șalom Alehem'', Mathilde în ''Musca spaniolă'', Miss Golde în ''Motke hoțul'', Sarah în ''Amantul'', Frau Hess în ''Frau Hess și grădinile ei'', Have în '' Mazl tov...and Justice for All'', Mama în ''YOM KIPPUR'', Frumka în ''Yentl'', Marcela Embrich în ''Stele rătăcitoare'', Clara Spodek în ''Tragedie dentară'', Ion Pribeagu în ''Mic și-al dracu''', Miss Daisy în ''Miss Daisy și șoferul ei'', Femeia în ''Jocul regilor'', Valeria Duran în ''Tango final'', Kathleen Hogan în ''Parchează mașina la Harvard'', Lola Blau în ''Astă seară: Lola Blau''.