„55 de secole de lupte, bătălii şi războaie navale”, în volum

Atunci când a început să strângă materiale despre istoria navală, ofiţerul de marină militară Gheorghe Chivu nu se gândea că sutele şi apoi miile de notiţe îl vor ajuta, peste ani, să elaboreze un fel de tratat de istorie navală veche, intitulat „55 de secole de lupte, bătălii şi războaie navale”. Însă, după aproape două decenii, efortul comandorului (r) s-a concretizat într-o amplă lucrare care a fost lansată, ieri, în sala „Clio” a Muzeului Marinei Române (MMR). Rolul gazdei a fost jucat de specialistul MMR, dr. Florin Stan, care a caracterizat cartea ca fiind „un reper care onorează autorul şi pe cei care îl cunosc”, iar moderatorul evenimentului editorial a fost contraamiralul de flotilă (r) Ştefan Nicolae.

„Toţi care au scris despre luptele navale, istorici de valoare, au început cu lupta de la Salamina, între greci şi perşi, din anul 480 î.e.n. Ştiu că cele mai avansate civilizaţii din lume, Egiptul şi Sumerul, s-au născut pe malurile fluviilor şi mărilor şi m-am întrebat: oare navele nu au fost folosite în nenumăratele războaie care au avut loc? Istoricii nu prea dau date. Am studiat şi am pus cap la cap informaţiile şi am găsit că prima luptă datată istoric a avut loc acum 3500 de ani, deci cu 3000 de ani mai devreme decât lupta de la Salamina, lupta de la Jebel-el Arak din Egipt”, a spus autorul volumului.

Despre lucrare şi demersul curajos al comandorului (r) Gheorghe Chivu au vorbit şi contraamiral (r) George Petre şi contraamiralul de flotilă (r) Ioan Apostol. Tomul „55 de secole de lupte, bătălii şi războaie navale”, apărut anul acesta, la editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, însumează aproape 400 de pagini. Autorul nu se opreşte aici cu istoria celor 55 de secole de lupte navale, în proiect existând încă trei tomuri ale acestei serii inedite.