5,5 salarii minime pentru profesorii debutanţi din învăţămîntul superior

Federaţia “Alma Mater” (FAM) propune ca, în grila de salarizare, cadrele didactice debutante din învăţămîntul superior să aibă coeficientul de ierarhizare 5,5, pentru a-i atrage pe tinerii cu performanţe deosebite spre învăţămînt şi cercetare. Biroul Executiv al FAM a analizat, sîmbătă, propunerile de salarizare a cadrelor didactice de predare venite din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI). În urma discuţiilor, a fost elaborată şi validată propunerea federaţiei privind grila de salarizare pentru învăţămîntul superior şi pentru cercetare. Potrivit preşedintelui FAM, Anton Hadăr, grila propusă are la bază mai multe principii. Unul dintre aceste principii este “atragerea tinerilor cu performanţe deosebite spre învăţămînt şi cercetare printr-un salariu stimulativ, grila de salarizare pornind astfel de la coeficientul 5,5”, a declarat, ieri, Anton Hadăr. De asemenea, federaţia sindicală propune alinierea coeficienţilor de ierarhizare pentru cadrele didactice universitare prin ponderarea coeficienţilor în funcţie de vechime, dar mai ales de performanţă şi stabilirea raportului dintre nivelul salarial al preparatorului (5,5 - nivel minim) şi nivelul salarial al profesorului cu vechime maximă (12,786) la valoarea 2,32. Introducerea unui coeficient de performanţă în valoare de maxim 1,5 puncte salariale ierarhice (un punct salarial ierarhic este egal cu salariul minim pe economie), care să fie ierarhizat în funcţie de vechime este un alt principiu din grila de salarizare propusă de federaţie. De asemenea, reprezentanţii FAM propun acordarea coeficientului de ierarhizare în funcţie de performanţă numai pe baza unor criterii naţionale clare şi cuantificabile. Pentru personalul didactic auxiliar şi pentru cel nedidactic, cu studii superioare de lungă durată, federaţia vrea un coeficient de ierarhizare 4,3 ca nivel salarial minim. Totodată, sindicaliştii de la “Alma Mater” vor ca grilele de salarizare propuse pentru personalul din cercetare să respecte echivalenţa profesională reglementată pe baza competenţelor profesionale şi stiintifice. Astfel, profesorul universitar să fie egal cu cercetătorul ştiinţific I, conferenţiarul universitar cu cercetătorul ştiinţific II, iar lectorul (şef de lucrări) cu cercetătorul ştiinţific III. FAM mai propune ca pentru personalul nedidactic cu pregătire medie, creşterile salariale să fie cuprinse între 50 şi 150%. “FAM se delimitează de orice influenţă politică, reprezentînd numai şi numai interesele membrilor de sindicat. Această declaraţie de presă are rolul de a clarifica poziţia federaţiei în cadrul negocierilor de pînă acum şi, mai ales, în cadrul negocierilor următoare”, a declarat Hadăr. Liderul sindical a adăugat că federaţia vrea ca în toate negocierile să se ţină seama de caracterul de prioritate naţională a educaţiei, aşa cum este prevazut şi în Constituţie, “dar susţinut pînă acum numai la nivel declarativ de toţi factorii decizionali”. Propunerile pentru grila de salarizare din educaţie vor fi discutate în întîlnirea de mîine, de la Ministerul Muncii. Liderul sindical declara, joi, că în discuţiile pentru elaborarea Legii unitare de salarizare a personalului din sistemul bugetar a cerut ca profesorul universitar să aibă coeficientul de ierarhizare 12, iar conferenţiarul universitar 10, coborîrea sub acest coeficient însemnînd ca Educaţia să fie la nivelul de mijloc sau chiar de jos, adăugînd că a mai cerut ca sporul de doctorat să nu fie inclus în salariul de bază. “Sporul de doctorat trebuie să rămînă în afară şi am cerut şi acordarea unui spor de performanţă”, a susţinut Hadăr.