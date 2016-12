5.500 de autorizaţii pentru lucrători străini

Angajatorii români pot obţine 5.500 de autorizaţii de muncă pentru străini în 2011, din care 4.000 pentru lucrători permanenţi, iar restul pentru detaşaţi, sezonieri, sportivi şi stagiari, numărul avizelor de muncă fiind cu 2.500 mai mic decât cel din 2010. Guvernul a decis, pe 23 decembrie, că în 2011 vor fi eliberate 5.500 de permise de muncă pentru străini, destinate în principal muncitorilor permanenţi, cu 2.500 de autorizaţii mai puţin decât în acest an, restrângând numărul autorizaţiilor pentru lucrători detaşaţi, invocând pericolul de „dumping social” prin neplata CAS. Oficiul Român pentru Imigrări a anunţat că cele 5.500 de autorizaţii de muncă pot fi eliberate străinilor care îndeplinesc condiţiile şi doresc să se încadreze în muncă sau să presteze o activitate în România. Hotărârea de Guvern care stabileşte numărul autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate pentru lucrători străini în 2011, a fost publicată miercuri, 29 decembrie, în Monitorul Oficial. Din cele 5.500 de permise de muncă ce pot fi acordate în 2011, 4.000 sunt autorizaţii pentru lucrători permanenţi (faţă de 5.500 aprobate pentru 2010), 600 pentru lucrători detaşaţi (faţă de 1.000 în acest an), 200 pentru sezonieri (400 în 2010), 100 autorizaţii de muncă nominale (similar ca în acest an), 100 permise pentru stagiari (faţă de 200 autorizaţii în 2010), 300 permise de muncă pentru sportivi (faţă de 500 în acest an) şi 200 autorizaţii de muncă pentru lucrători transfrontalieri (faţă de 300 în acest an). Autorizaţia de muncă dă dreptul cetăţenilor unui stat din afara Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European să desfăşoare activităţi lucrative în România şi trebuie solicitată de către angajator, persoană fizică sau juridică, la Oficiul Român pentru Imigrări.