5.500 de hectare, ameninţate de inundaţii

AMENINŢARE În anul 2010, agricultorii din comunele Gârliciu şi Ciobanu au pierdut toate investiţiile pe care le-au făcut, după ce digul care ţinea apele Dunării departe de culturile oamenilor a cedat. Atunci, peste 5.500 de hectare de teren agricol au fost compromise. Şi nu doar pentru anul 2010, ci şi pentru următorul an, având în vedere că apele Dunării s-au retras foarte greu. A durat destul de mult până când spărtura din dig a fost remediată, dar şi mai mult până când agricultorii au putut să utilizeze din nou terenurile agricole. Începând cu anul 2010, agricultorii din comuna Ciobanu sunt tot timpul ameninţaţi de compromiterea culturilor. Pe de-o parte, ameninţarea vine dinspre Dunăre, acolo unde infiltraţiile pe sub digul existent sunt tot mai dese, suprafeţe din ce în ce mai mari fiind acoperite de apă. Pe de altă parte, o a doua ameninţare vine dinspre lacul Hazarlâc, care, la fiecare ploaie mai consistentă, îşi măreşte debitul şi inundă terenul agricol. Toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă cele două staţii de desecare din zonă ar fi funcţionat. Primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu, a declarat că, încă din anul 2010, au fost făcute demersuri pentru a pune în funcţiune cele două staţii de desecare. „Toţi ne-au plâns de milă, dar nimeni nu a făcut nimic să-i ajute pe agricultorii din Ciobanu. Începând cu 2012, de când am preluat mandatul de primar, am sesizat autorităţile competente despre această problemă presantă, fără niciun rezultat. Anul trecut, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Gheorghe Albu, a venit personal pentru a se convinge de problemele de aici şi a promis că staţiile de desecare vor fi puse în funcţiune. Nici acum nu funcţionează”, a declarat Tudorel Gurgu.

STRIGĂT DE AJUTOR Primarul spune că agricultorii din Ciobanu au venit din nou să se plângă că apa a început iar să le inunde terenurile. „Cu ajutorul celor de la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral şi al celor de la ANIF, am adus aici două motopompe, care, însă, nu fac faţă debitului mare de apă de pe câmp. Probabil că va trebui să mergem să protestăm în faţa Prefecturii Constanţa, că poate aşa ne bagă şi pe noi în seamă. Acum, suntem din nou în alertă, având în vedere că debitul Dunării creşte de la zi la zi”, a afirmat primarul. Cele două staţii de desecare au funcţionat o bună perioadă de timp. Numai că prin zonă au ajuns hoţii de fier vechi, care au văzut în cablurile electrice care făceau legătura între staţiile de pompare şi staţiile de desecare o bună sursă de venit, motiv pentru care le-au furat. Au existat perioade în care locuitorii din Ciobanu nu aveau nici telefon, pentru că aceiaşi hoţi s-au gândit că firele Romtelecom sunt mai bune la fier vechi decât pe stâlpi. Noroc că în România au apărut telefoanele mobile, pentru că, altfel, locuitorii din Ciobanu nu aveau cum să comunice.

SEMNAL DE ALARMĂ Probleme cu inundaţiile nu vor fi numai la Ciobanu. La Hârşova, Primăria a luat deja primele măsuri, astupând fisurile din digul Varoş, construit de Primărie în urmă cu doi ani, care protejează cele 24 de locuinţe din apropiere de Vadu. De asemenea, au fost achiziţionaţi saci şi folie pentru consolidarea digului în caz că vor apărea probleme. Şi celelalte localităţi riverane Dunării au fost atenţionate în vederea unor intervenţii în caz că apele vor depăşi cota de atenţie.