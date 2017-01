56.000 de euro pentru salvarea unei vieţi

Copilăria unei fetiţe de doar 13 ani a fost umbrită la începutul acestui an, atunci cînd medicii i-au depistat o boală cumplită: leucemie acută mieloidă. Cristina Eugenia Maican, din localitatea Poiana, ar fi trebuit să fie alături de colegii ei de clasă, însă, de cîteva luni bune, fetiţa a avut parte numai de spitale, de tratamente dure, pe care puţini le-ar putea suporta. Mama sa, Maria Maican, a povestit că totul a început în luna martie a acestui an, însă nici prin cap nu i-a trecut că fetiţa sa urma să fie supusă la o grea încercare. „S-a tot plîns că o doare piciorul, că nu prea se simte bine. Am zis că este ceva trecător, dar nu a fost deloc aşa. La un moment dat, i-am găsit pe picioare nişte vînătăi. Am crezut că s-a lovit, dar n-a fost aşa. Am tot fost la spital, însă nici pomeneală de vreo boală gravă. Ultima oară însă s-a simţit mai rău, a făcut febră mare, şi tot acuza că o doare piciorul. Am crezut că e de vină apendicele”, îşi aduce aminte mama. Din păcate, diagnosticul a fost unul crunt: leucemie acută mieloidă. „Medicii de la Constanţa ne-au trimis de urgenţă la Bucureşti, la Spitalul de Copii „Maria Curie”, la secţia oncologie. Ne-am dat seama că este vorba despre ceva foarte grav”, mai spune Maria. Copila a urmat un tratament extrem de agresiv, cu citostatice, pe parcursul a şase luni de zile. „Nici nu vreau să-mi aduc aminte prin ce am trecut cu ea. A fost ceva cumplit. Sărăcuţa, plîngea şi îmi spunea că de ce am făcut-o, să se chinuie aşa? A fost ceva groaznic. După primele şedinţe de chimioterapie nici nu am crezut că rezistă, pentru că se simţea foarte rău. Nici nu putea să stea în picioare”, a mai spus femeia.

Nu sînt compatibili...

După şase luni de citostatice şi după ce s-a constatat la Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. C.T. Nicolau”, din Bucureşti, în urma unor teste de compatibilitate, că părinţii Cristinei nu sînt compatibili 100%, medicii secţiei de oncopediatrie a Spitalului „Maria Curie” au ajuns la concluzia că nu mai este nimic de făcut în ţară şi că salvarea copilei ar putea să vină din străinătate. „Am încercat cu toţii să o ajutăm, însă niciunul dintre noi nu este compatibil cu ea”, ne mai spune mama.

Salvarea ar putea să vină din Italia

Specialiştii din Bucureşti susţin că fetiţa poate beneficia de formularul E112, care permite tratament gratuit într-una din clinicile din străinătate. Părinţii au fost ajutaţi de personalul medical să găsească o clinică potrivită pentru copilul lor. Este vorba despre Spitalul de Pediatrie „Regina Margherita S. Anna”, din Torino. „Pentru completarea tratamentului, pacientul necesită transplant medular alogenic, şi asta din cauza riscului crescut de recădere a leucemiei”, precizează medicii. Deja s-a luat legătura cu personalul medical de acolo, care a apreciat că fetiţa poate fi operată, calculul estimativ al tuturor cheltuielilor, întreprins pe baza informaţiilor clinice fiind de 56.000 de euro. Responsabilul departamentului administrativ al unităţii sanitare din Italia, dr. Vito Antonio Checchia, a precizat că tot acest calcul nu cuprinde eventualele complicaţii clinice. „Modalitatea de calcul se bazează pe intervenţiile cuprinse în fiecare episod de recuperare şi ciclu de spitalizare din sistemul DRG (Diagnosis Related Group) aşa cum sînt ele menţionate în legile statului italian”, a mai precizat oficialul. De asemenea, reprezentanţii italieni au apreciat că modulul E112 este suficient pentru curele medicale ale copilei. Astfel că părinţii fetiţei au întocmit imediat dosarul pentru Casa de Asigurări de Sănătate, în prezent aşteptînd un răspuns în acest sens. „Sperăm să fim ajutaţi cît mai repede pentru că medicii ne-au spus că leucemia poate în orice moment să se întoarcă. Acum, cît se simte mai bine, trebuie făcut transplantul”, spune mama Cristinei. Toţi cei care doresc să o ajute pe copilă pot dona orice sumă de bani în conturile RO71RNCB0118089649600001, la Banca Comercială Română, pe numele tatălui, Nicuşor Maican sau RO92BRDE140SV64587371400, la Banca Română de Dezvoltare, pe acelaşi nume.