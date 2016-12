57% din români au regresat financiar în 2009

Potrivit uneia dintre cele mai mari organizaţii de cercetare de piaţă, GfK România, aprox. 57% din români considerau, în decembrie, că situaţia financiară a familiei lor este mai rea decât cu 12 luni în urmă, în coborâre de la 61% în lunile septembrie - noiembrie. “În general, oamenii devin mai optimişti în ultima lună a anului pentru că intră în spiritul sărbătorilor, iar o parte din ei primesc bonusuri de sfârşit de an. O excepţie de la această regulă a reprezentat-o însă 2008, când, spre sfârşitul anului, începuseră să se simtă primele efecte ale crizei mondiale în România şi îngrijorarea românilor s-a simţit în percepţia negativă asupra situaţiei lor”, a declarat Otilia Man, cercetător senior GfK România. În privinţa perspectivelor financiare, numai 30% din români spun că acestea se vor înrăutăţi, în scădere cu peste 10 procente faţă de lunile de toamnă şi comparabil cu ceea ce declarau în decembrie 2008, când 26% se aşteptau la o înăsprire a situaţiei. Totodată, peste trei sferturi dintre cei chestionaţi afirmă că starea generală a economiei a cunoscut un regres în ultimele 12 luni, în vreme ce speranţele pentru anul în curs sunt destul de mari, 20% declarându-se optimişti, procent mai bun decât cel înregistrat în decembrie 2008, când a fost de 15%. Şi la aşteptările privind evoluţia inflaţiei sau a şomajului se remarcă o tendinţă pozitivă. Numai două treimi dintre români estimează o creştere de preţuri în 2010, faţă de 70% în urmă cu un an. De asemenea, după o medie lunară pe tot parcursul lui 2009, de aproape 85% a celor care vedeau o creştere a ratei şomajului în următoarele 12 luni, acest procent s-a redus la 78% în decembrie. În privinţa investiţiilor în bunuri de folosinţă îndelungată, numărul celor care nu consideră că este un moment bun pentru acestea se menţine relativ constant comparativ cu media anuală, 57% afirmând că nu intenţionează să cumpere un obiect important pentru casă în următorul an.