60 - 70% din dosarele de despăgubiri de la ANRP, supraevaluate

08:37:29 / 21 Ianuarie 2015

despagubiri

Dar pentru cei care au solicitat despagubiri pentru imobilul nationalizat de ce se tergiverseaza despagubirile cit semai astepte tarile vecine au rezolvat demult aceasta problema va place cit s-a furat ? cei care au de drept deincasat de la stat sumemodice de 14 ani sunt bataie de joc iar din 2005 din cauza dnei Macovei care trebuie pedepsita impreuna cu basistii sau furat banii nostri legali pe text. REPARATI NEDREPTATILE DARNU IN ANI PENTRU CA TIMPUL NU MAI ARE RABDARE .....AJUNGE CU ATITA BATAIE DE JOC PE TEXT DE LEGE, LEGIUITORII SA FIE COMPETENTI SI SA APROBE LEGI IN FAVOAREA SARACILOR SI CELORMULTI NU IN FAVOAREA LOR SE CONSTATA DIN MASMEDIA CA INTRADEVAR AVEM IN ROMANIA MAFIA GULERELOR ALBE ...