60 de ani de independenţă pentru Pakistan şi India

În cursul zilei de ieri, Pakistanul a aniversat împlinirea a şase decenii de la obţinerea independenţei faţă de fostul Imperiu Britanic. Preşedintele pakistanez, Pervez Musharraf, a asistat la ceremonia ridicării drapelului naţional, eveniment care marchează simbolic elementul central al festivităţilor.

De-a lungul nopţii, capitala Islamabad a fost luminată de focuri de artificii, iar oamenii au mărşăluit pe străzi agitînd drapele naţionale. Spiritele s-au mai potolit după ploaia torenţială care i-a obligat pe majoritatea oamenilor să intre în case. Festivităţile oficiale au continuat, însă, conform programului. Unităţile de gardă au tras 21 de lovituri de tun. O gardă de onoare a fost postată în faţa reşedinţei părintelui statului pakistanez naţional modern, Muhammad Ali Jinah, la Karaci. Sărbătoarea a fost marcată şi de o serie de gesturi de bunăvoinţă faţă de India, marele vecin şi rival al Pakistanului. Autorităţile de la Islamabad au eliberat din închisoare 134 de prizonieri indieni, iar oficialii de la New Delhi au eliberat, la rîndul lor, 100 de pakistanezi. Împărţirea în 1947 a fostei perle a coroanei britanice, cum era numită India, în două state a constituit punctul de plecare al uneia dintre cele mai dramatice şi mai durabile dispute din ultimul secol. Linia de diviziune teritorială a urmat-o pe cea etnică, între majoritatea de religie hindusă şi cea musulmană, provocînd migraţia a peste 10 milioane de oameni. Retragerea grăbită a ultimilor soldaţi britanici a lăsat loc primului conflict dintre cele două tinere naţiuni, India şi Pakistanul. Estimările privind bilanţul acestui conflict variază între 200.000 şi un milion de morţi. După două decenii de la eliberare, între cele două ţări a izbucnit un nou conflict. Al treilea război, din 1971, a dus la desprinderea Pakistanului de Est şi apariţia statului Bangladesh. Însă tensiunile dintre cele două ţări devenite puteri nucleare prin ingnorarea Tratatului de Neproliferare au continuat să persiste, mărul discordiei fiind Kashmirul. Această provincie, divizată în 1947 între India şi Pakistan, este revendicată în întregime de oficialii de la Islamabad, sub motiv că populaţia acestui teritoriu este majoritar musulmană. India a acuzat traversarea Liniei de Control care separă cele două ţări de militanţii islamişti susţinuţi de Islamabad. În 1999, confruntările de la frontieră erau să degenereze într-un nou război, iar atentatul comis de militanţii islamişti, la 14 decembrie 2001, asupra sediului Parlamentului de la New Delhi, a inflamat iar tensiunile.

În timp ce pakistanezii şi-au celebrat ziua naţională ieri, în India, ceremonia a fost programată să aibă loc astăzi. Autorităţile din India au mobilizat zeci de mii de poliţişti şi militari cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la proclamarea independenţei ţării, în contextul ameninţărilor proferate în ultimele zile de reţeaua al-Qaida şi de separatiştii din Kashmir. În capitala New Delhi, 70.000 de agenţi de poliţie şi militari patrulează în jurul clădirilor oficiale şi în cartierele diplomatice. Într-o înregistrare video difuzată la 5 august, reţeaua al-Qaida, prin vocea unui american convertit la Islam, ameninţa să atace ambasadele occidentale din întreaga lume, inclusiv din New Delhi. India era acuzată că a ucis 100.000 de musulmani din Kashmir, cu acordul SUA.