60 de candidaţi pe cele două locuri la Balneo-fiziokinetoterapie!

Sectorul medical rămâne o provocare pentru mulţi absolvenţi, cele mai căutate specializări fiind Tehnica Dentară, din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară a Universităţii „Ovidius” Constanţa, dar şi Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, din cadrul Facultăţii de Medicină. „Avem o concurenţă mai bună decât speram. De exemplu, la Tehnică Dentară sunt 15 candidaţi pe loc la cele finanţate de la bugetul de stat şi trei candidaţi pe loc la Medicină Dentară. Ne declarăm mulţumiţi, mai ales că se observă un interes mai mare din partea absolvenţilor, spre deosebire de anul trecut, când am avut mai puţini candidaţi pe un singur loc”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Şi Facultatea de Medicină Generală Constanţa constituie un punct de atracţie pentru tineri, ei preferând specializarea Balneo-kinetoterapie şi recuperare, pe cele două locuri la fără taxă fiind nici mai mult nici mai puţin de 60 de candidaţi (!), iar pe cele 32 de locuri atât finanţate cât şi nefinanţate, fiind aproape patru candidaţi pe loc. La specializarea laborator clinic s-au înscris, pe singurul loc finanţat de stat şi pe cele 20 de locuri la cu taxă, 40 de candidaţi. Căutată este şi specializarea asistenţi medicali generalişti, pe cele 63 de locuri (trei la fără taxă şi 60 la cu taxă) fiind 77 de candidaţi. Nici în acest an facultatea de moaşe nu are succes, pe cele 22 de locuri (două la fără taxă şi 20 la cu taxă) fiind înscrişi doar cinci absolvenţi de 12 clase. Cea mai importantă specializare, respectiv Medicină Generală, se bucură şi ea de un număr important de candidaţi, pe vremurile de criză, pe cele 127 de locuri finanţate de la bugetul de stat fiind înscrişi 259 de candidaţi, respectiv doi pe loc, la acestea adăugându-se şi locurile cu taxă, respectiv 150. Tinerii absolvenţi nu au ocolit nici Facultatea de Farmacie, pentru specializarea Farmacie fiind înscrişi 163 de candidaţi, şi aici „lupta” pentru locurile la fără taxă fiind una importantă, respectiv nouă pe un singur loc. Cei cu medii mai mici pot ocupa cele 130 de locuri care nu sunt finanţate. Şi specializarea Asistenţi de Farmacie este căutată, 105 candidaţi preferând cele şapte locuri finanţate de la bugetul de stat, la acestea adăugându-se şi cele nefinanţate, care sunt 43 la număr.