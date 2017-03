60 de milioane de dolari pentru memoriile soților Obama

Soții Barack și Michelle Obama își vor scrie memoriile pentru 60 de milioane de dolari. Suma pentru care soții Obama au semnat contractele nu a fost făcută publică, dar „Financial Times“ estimează că ar fi vorba de câte 30 de milioane pentru fiecare volum. Cărțile urmează să apară la grupul editorial Penguin Random House, iar contractele fostului președinte american și ale fostei Prime doamne sunt unele dintre cele mai mari din istorie. James Patterson, un autor american de romane polițiste, a semnat, în 2009, un contract evaluat de mass-media la 150 de milioane de dolari, dar pentru banii aceștia se angaja să predea editurii 17 volume. Barack Obama a mai publicat două cărți, tot la Penguin Random House: "Dreams from My Father" (1995) și "The Audacity of Hope" (2006), fiecare vânzându-se în peste 3 milioane de exemplare, doar în Statele Unite. În 2010, Barack Obama a publicat și o carte pentru copii, "Of Thee I Sing, A Letter to My Daughters", în care aduce un omagiu unor figuri ilustre ale istoriei americane. La rândul său, Michelle Obama a publicat și ea o carte despre grădinărit și alimentație, "American Grown", în 2012. Dacă estimarea valorii contractelor semnate de soții Obama este corectă, atunci aceștia îi vor depăși pe George W. Bush și Bill Clinton, care au încasat, pentru volumele autobiografice, 10, respectiv 15 milioane de dolari.