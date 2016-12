60% din americani consideră justificată bombardarea oraşului Hiroshima

Şase americani din zece sînt de părere, după 64 de ani de la acest eveniment, că SUA au procedat în mod justificat lansînd bomba atomică asupra oraşelor japoneze Hiroshima şi Nagasaki, se arată într-un sondaj realizat de Universitatea Quinnipiac (Connecticut). Potrivit rezultatelor acestui sondaj, realizat între 27 iulie şi 3 august, pe un eşantion format din 2.409 americani înscrişi pe listele electorale, 61% dintre aceştia consideră că fostul preşedinte Harry Truman a avut dreptate să ordone lansarea de bombe atomice împotriva oraşelor Hiroshima şi Nagasaki, la 6 şi la 9 august 1945. Cel puţin 210.000 de persoane au fost ucise, în urma acestui bombardament, eveniment considerat unul dintre motivele capitulării Imperiului Japonez. De asemenea, 22% dintre persoanele chestionate cred, din contră, că preşedintele nu a procedat corect luînd această decizie. Circa 16% dintre persoanele chestionate nu s-au pronunţat.

Electorii republicani sînt de acord cu decizia preşedintelui Truman în proporţie de 74%, în timp ce în rîndul democraţilor această proporţie este de 49%. Persoanele în vîrstă de peste 55 de ani o aprobă în proporţie de 73%, faţă de 60% din rîndul persoanelor cu vîrste cuprinse între 35 şi 54 de ani şi faţă de 50% în cazul celor cu vîrste între 18 şi 34 de ani. ”Imensa majoritate a persoanelor chestionate care îşi amintesc ororile celui de-al Doilea Război Mondial susţin decizia preşedintelui Harry Truman. Dar această susţinere scade o dată cu vîrsta. Ea este mai redusă în rîndul generaţiei care a crescut sub ameninţarea nucleară din timpul Războiului Rece şi a aceleia care ştie mai puţine despre al Doilea Război Mondial”, a declarat Peter Brown, adjunctul directorului institutului de sondare din cadrul Universităţii Quinnipiac. Sondajul are o marjă de eroare de plus sau minus două puncte procentuale.