60% din angajaţii lumii nu mai vor să fie prezenţi fizic la birou!

Trei din cinci angajaţi din toată lumea cred că prezenţa fizică la birou nu mai este necesară pentru a fi productivi, potrivit unui studiu internaţional al forţei de muncă prezentat de compania Cisco. \"Dorinţa de a lucra oriunde, oricând, este mai puternică decât dorinţa de a avea un salariu mai mare; doi din trei angajaţi se aşteaptă ca IT-ul să permită acces la informaţiile organizaţiei de pe orice dispozitiv, personal sau furnizat de companie\", potrivit unui comunicat emis ieri de Cisco. Studiul global făcut de Cisco evidenţiază că 60% dintre angajaţi consideră că prezenţa fizică la birou nu mai este necesară pentru a fi productiv. \"De fapt, dorinţa lor de a fi mobili şi de a avea flexibilitate în accesarea informaţiilor corporaţiei este atât de puternică încât acelaşi procentaj de angajaţi ar alege o slujbă care este plătită mai puţin, dar care are flexibilitate în accesarea informaţiilor din afara biroului, în defavoarea uneia mai bine plătită dar căreia îi lipseşte flexibilitatea. Acestea precum şi multe alte descoperiri oferă informaţii reale despre aşteptările, cerinţele şi comportamentul forţei de muncă globale, care influenţeaza felul în care se accesează informaţia şi felul în care se schimbă comunicaţiile de afaceri\", se mai arată în comunicat.

Studiul \"The Cisco Connected World Report\", care a implicat chestionarea a 2.600 de angajaţi şi profesionişti IT din 13 ţări, a descoperit că trei din cinci angajaţi (60%) cred că nu este necesar să fie prezenţi fizic în birou pentru a fi productivi. Acest lucru este valabil în special în Asia şi în America Latină. Mai mult de 9 din 10 angajaţi din India (93%) consideră că nu trebuie să fie în birou pentru a fi productivi. Acelaşi rezultat este predominant în China (81%), precum şi în Brazilia (76%). Doi din trei angajaţi chestionaţi (66%) se aşteaptă ca departamentul IT să le faciliteze folosirea oricărui dispozitiv, personal sau furnizat de companie, pentru a accesa reţelele corporaţiei, aplicaţii şi informaţie, de oriunde, oricând, şi se aşteaptă ca tipurile de dispozitive să se diversifice. În viitor, angajaţii se aşteaptă ca terminalele pe care le aleg pentru a se conecta să includă şi dispozitive care până acum nu au fost folosite pentru muncă, precum televizoare sau ecranele sistemelor de navigaţie din maşini, potrivit Cisco.

\"Pentru angajaţii care pot accesa reţelele, aplicaţiile şi informaţiile corporaţiei din afara biroului, aproximativ jumătate dintre respondenţi (45%) au recunoscut că lucrează între două şi trei ore pe zi în plus, şi un sfert au spus că lucrează patru sau chiar mai multe ore. Totuşi, orele suplimentare nu înseamnă angajaţi mereu activi, mereu disponibili. Ei pur şi simplu doresc flexibilitatea de a-şi echilibra timpul alocat muncii cu timpul alocat vieţii personale. Pentru angajaţi este foarte importantă flexibilitatea de a lucra de oriunde, care le dictează loialitatea faţă de companie (13%), alegerea slujbei (12%) şi moralul (9%). De exemplu, 2 din 3 angajaţi (66%) au spus că ar accepta o slujbă plătită mai puţin, dar care este mai flexibilă în utilizarea dispozitivelor, accesul la reţele sociale şi mobilitate, decât una care este mai bine plătită dar care nu oferă o astfel de flexibilitate. Acest procentaj a fost mai mare în unele ţări, precum Spania (78%), în ciuda problemelor economice din ultimii doi ani\", se mai arată în studiu.

Aproape jumătate dintre respondenţii din IT (45%) au spus că nu sunt pregătiţi din punct de vedere al politicilor şi al tehnologiei să suporte o forţă de muncă mai mobilă şi fără graniţe. Deloc surprinzător, securitatea este principala grijă. Deşi mulţi dintre respondenţii IT au considerat că securitatea (57%), bugetul (34%) şi experienţa personalului (17%) erau principalele bariere pentru a permite o forţă de muncă mai distribuită, angajaţii au considerat că obstacolele erau politicile IT şi cele corporatiste. Aproximativ unul din cinci (19%) angajaţi la nivel mondial au spus că au observat străini folosindu-şi calculatorul în locuri publice, în timp ce alţi 19% recunosc că niciodată nu se gândesc să fie atenţi dacă cineva se uită la datele pe care le introduc în calculator. Aproape unul din cinci angajaţi (18%) recunosc că îşi lasă dispozitivele nesupravegheate în public. Aproape trei din cinci angajaţi la nivel mondial (58%) recunosc că au permis persoanelor din afara companiei să folosească dispozitivele corporatiei fără supraveghere.