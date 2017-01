60% din patroni se aşteaptă la o înăsprire a reglementărilor

Aproape 40% din companiile româneşti se aşteaptă la o redresare a economiei naţionale în următoarele şase luni, fiind printre cele mai optimiste din regiune, însă liderii firmelor sînt cei mai pesimişti în ceea ce priveşte perspectivele financiare ale companiilor lor, potrivit unui studiu Deloitte. Astfel, doar 15,4% dintre manageri se aşteaptă la o îmbunătăţire a afacerilor lor în următoarele şase luni. Liderul clasamentului este Polonia, unde 76,7% dintre persoanele cu funcţii de conducere văd perspective pozitive. Concluziile sînt incluse în raportul Deloitte despre primul indice de încredere al mediului de afaceri, Deloitte Business Sentiment Index (DBSI), o analiză realizată pe baza opiniilor şi previziunilor directorilor executivi şi financiari ai celor mai mari companii din şase state central-europene - Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Croaţia şi România. Conform studiului, 65,4% dintre companii spun că în România nu există întîrzieri semnificative de plată a datoriilor, companiile locale situîndu-se astfel pe poziţia a doua în regiune, după Polonia, unde ponderea este de 79,1%. Majoritatea respondenţilor români şi-au manifestat intenţia de a lansa produse şi servicii noi în următoarele 12 luni (61,5% dintre răspunsuri, al doilea procent după Polonia, cu 62,8%). De asemenea, 60% dintre respondenţii români se aşteaptă la o înăsprire a reglementărilor în următoarele 12 luni, iar 69,2% consideră că fondurile europene sînt foarte greu de accesat. „De notat că firmele româneşti îşi continuă strategia de creştere a afacerilor, însă cu o atenţie sporită asupra costurilor (de exemplu, majoritatea respondenţilor cred în relansarea economiei şi pregătesc noi produse şi servicii, anticipînd totodată o reducere a cheltuielilor de capital şi noi reduceri de personal). Pe de altă parte, însă, oamenii de afaceri preconizează o nouă înăsprire a reglementărilor, în următorul an, şi lansează un avertisment asupra accesării dificile a fondurilor europene”, a declarat preşedintele Deloitte România, George Mucibabici. Radu Kubinschi, manager în cadrul Grants & Incentives, departamentul Deloitte România specializat în accesarea fondurilor structurale, a subliniat că interesul comunităţii româneşti de afaceri este tot mai mare. „În ultimul an, am asistat la o creştere susţinută a cererii, numărul de clienţi urcînd cu 38% faţă de 2008. Proiectele sînt numeroase, dar au valori mai mici faţă de anul trecut. Dată fiind criza economică, multe companii s-au reorientat către retenţia angajaţilor şi restructurarea organizaţiei, tendinţă care se reflectă şi în destinaţia fondurilor structurale din acest an: 90% pentru proiecte de resurse umane, restul fiind distribuit între proiecte pentru IMM-uri şi cooperare trans-frontalieră (cîte 5%). Comparativ, 80% din proiectele de finanţare de anul trecut vizau investiţii în echipamente, proiecte turistice (5%) şi proiecte pe resurse umane (15%)”, a afirmat Kubinschi. La nivelul Europei Centrale, aproape trei sferturi dintre respondenţi consideră că economia fie se va înrăutăţi, fie va rămîne la fel anul următor. Pe de altă parte, contrar acestei tendinţe prudente şi pesimiste, oamenii de afaceri manifestă optimism în privinţa perspectivelor pe care le au companiile lor, doar 15% dintre respondenţi exprimînd aşteptări negative pe viitor.