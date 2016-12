60% dintre gravide nu ajung la doctor în timpul sarcinii

Ginecologii recomandă femeilor care vor să devină mame să-şi programeze din timp momentul. Ei le sfătuiesc să-şi verifice starea de sănătate în amănunt, iar dacă sunt depistate unele probleme, fie carenţe de vitamine, fie afecţiuni cardiace sau ale glandei tiroide, fie diabet etc., să le rezolve în mod obligatoriu, întrucât în timpul sarcinii nu sunt indicate unele tratamente medicamentoase. Totodată, unele suferinţe pot cauza grave probleme de sănătate atât mamei, cât şi copilului nenăscut. Din păcate, puţine sunt femeile care urmează pas cu pas sfaturile medicale. Unele află de sarcină chiar şi la trei sau patru luni. Nici atunci nu merg la medic pentru a-şi urmări sarcina. Ajung pentru prima oară la spital când trebuie să aducă pe lume copiii. Peste 60% dintre femeile gravide din România din zonele rurale, dar şi din Capitală nu se prezintă niciodată la medic în timpul sarcinii, potrivit unui raport lansat ieri de organizaţia “Salvaţi Copiii”. Este vorba despre raportul global “Ending Newborn Deaths - Ensuring every baby survives”, prin care se atrage atenţia asupra faptului că mai mult de un milion de nou-născuţi mor anual în prima lor zi de viaţă, primele 24 de ore fiind cele mai importante şi mai riscante. Noul raport - “Combaterea deceselor în rândul nou-născuţilor” (Ending Newborn Deaths) - arată că o jumătate dintre decesele din prima zi de naştere din întreaga lume ar putea fi prevenite dacă mama şi copilul ar avea acces la asistenţă din partea unei moaşe calificate şi acces la servicii medicale gratuite. Documentul arată că în fiecare an, în lume, 40 de milioane de femei nasc fără ajutor instruit, în Etiopia doar 10% dintre naşteri au ajutor calificat, în timp ce în unele zone rurale din Afganistan este doar o moaşă pentru 10.000 de femei. Mortalitatea neonatală se datorează în principal consecinţelor naşterii premature şi complicaţiilor din timpul naşterii, o bună parte dintre acestea putând fi evitate dacă naşterea este asistată de cadre medicale pregătite, în condiţii de dotare adecvată. Raportul subliniază şi că 1,2 milioane de copii sunt născuţi morţi în fiecare an, atât în urma complicaţiilor intra-partum, dar şi ca o consecinţă a infecţiilor materno-fetale prenatale sau a hipertensiunii arteriale induse de sarcină - preeclampsie, complicaţii care ar fi mai uşor de controlat dacă sunt recunoscute din timp.

DECESELE NOU-NĂSCUŢILOR REPREZINTĂ, ÎN ACEST MOMENT, APROAPE JUMĂTATE DIN TOTALUL DECESELOR COPIILOR CU VÂRSTA SUB CINCI ANI.

NASC SINGURE… “Prima zi din viaţa unui bebeluş este cea mai dificilă şi prea multe mame, în special în ţările afectate de sărăcie, nasc singure, pe podeaua din casă, fără niciun ajutor calificat. Auzim poveşti de groază, cu mame care merg pe jos ore întregi în timpul travaliului pentru a găsi ajutor instruit, dar de prea multe ori se termină în tragedie. Este de neiertat că multe dintre aceste decese ar putea fi evitate doar dacă ar exista cineva la îndemână pentru a se asigura că naşterea a avut loc în condiţii de siguranţă şi care ar şti ce să facă într-o situaţie de urgenţă”, a declarat preşedintele executiv al Organizaţiei “Salvaţi Copiii”, Gabriela Alexandrescu. Oficialii organizaţiei cer guvernelor să emită o declaraţie definitivă pentru eliminarea tuturor cazurilor de mortalitate infantilă ce pot fi prevenite, salvând două milioane de nou-născuţi pe an şi reducând cele 1,2 milioane de cazuri de copii morţi la naştere. „Salvaţi Copiii“ mai susţine că guvernele trebuie să se asigure că, până în 2025, fiecare naştere este asistată de personal medical calificat şi dotat cu echipamente corespunzătoare, care poate oferi îngrijire de calitate, inclusiv intervenţii esenţiale pentru sănătatea nou-născutului.

Nu de puţine ori, şi medicii constănţeni din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, dar nu numai, au avut de-a face cu paciente gravide care au ajuns la spital pe ultima sută de metri. Cu alte cuvinte, fix în momentul naşterii. Multe au recunoscut că nu au călcat o dată la doctor, nici la cel de familie şi nici la specialist. Unele au motivat că nu au avut bani, altele că au o gospodărie mare şi nu au avut timp, iar altele au spus că nu a fost nevoie pentru că s-au simţit bine. Au existat şi paciente care au spus că nu se află la prima experienţă de acest gen şi că totul a fost bine, aşa că nu au avut motive de îngrijorare. Medicii, însă, susţin că, astfel, femeile nu fac altceva decât să-şi pună sănătatea şi chiar viaţa în pericol, la fel şi în cazul nou-născutului.

PIATRĂ DE ÎNCERCARE Este de apreciat faptul că lumea a făcut, în ultimul deceniu, progrese uimitoare în reducerea mortalităţii copiilor preşcolari - aproape înjumătăţind numărul de decese, de la 12 milioane în 1990 la 6,6 milioane în 2012, datorită în principal unui mai bun control al infecţiilor prin vaccinări, tratamentului eficient al pneumoniei, diareei şi malariei, dar şi printr-o mai bună planificare familială şi prin ameliorarea nutriţiei. Însă mortalitatea copiilor în prima lună de viaţă şi în prima zi de viaţă rămâne o piatră de încercare. “În încercarea de a salva milioane de vieţi la naştere, “Salvaţi Copiii” Internaţional a cerut liderilor lumii să se angajeze, în 2014, la un Plan pentru schimbare (Every Newborn Action Plan) - plan care se concentrează pe instruirea medicilor şi echiparea unui număr suficient de cadre medicale, pentru a se asigura că niciun copil nu este născut fără ajutor corespunzător, precum şi pe eliminarea taxelor pentru serviciile la naştere”, arată raportul.