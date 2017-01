600 de baloți de mazăre făcuți scrum

Un bărbat din satul constănțean Cotu Văii a rămas fără furaje pentru iarnă, după ce remorcile pe care le folosea pentru a transporta câteva sute de baloți de mazăre au fost cuprinse de flăcări, între localitățile Comana și Tătaru. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“ spun că alarma a fost dată, în jurul orei 12.00, prin linia unică 112. În ajutor au fost trimiși pompierii din Chirnogeni. „Am luat 600 de baloți de mazăre și mergeam spre Cotu Văii. La câteva sute de metri după ce am plecat din Comana, într-o curbă, am observat în oglinda retrovizoare fum. Am coborât repede și am văzut că izbucnise un incendiu la cea de-a doua remorcă. Imediat, din cauza vântului puternic, focul s-a extins și la primul trailer. Atunci am fugit în tractor și am intrat pe miriște ca să nu blochez drumul“, a declarat Vasile Laurențiu Grigorescu, șoferul tractorului. Primii care au intervenit în zonă au fost pompierii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Comana, care au izolat zona în care ardeau cele două remorci de restul miriștii, trăgând o brazdă cu un tractor. La scurt timp, la fața locului au ajuns și pompierii din Chirnogeni. „Am intervenit cu o autospecială cu apă și spumă pentru stingerea a două remorci cu baloți. Când am ajuns noi, focul mistuise deja jumătate din încărcătură. A fost o intervenție destul de complicată, pentru că ardeau foarte mulți baloți, iar vântul bătea cu putere. Cu ajutorul celor de la serviciul voluntar am reușit, însă, să ținem sub control flăcările“, a declarat plt. maj. Lucian Pop, din cadrul Gărzii de Intervenție Chirnogeni. Polițiștii și pompierii fac în continuare verificări pentru a stabili cu exactitate din ce cauză a izbucnit focul. Prejudiciul a fost evaluat la peste 5.000 de lei.