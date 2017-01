600 de lei în plus pentru sarcinile multiple

Ordonanţa de urgenţă care reglementează noul mod de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului începând cu data de 1 ianuarie 2011 conţine şi unele măsuri suplimentare aplicabile oricărei situaţii, care se referă şi la posibilitatea suplimentării cuantumului indemnizaţiei, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii. Mai exact, cuantumul indemnizaţiei poate fi suplimentat cu 600 de lei atât pentru naşterile survenite în interiorul perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, cât şi începând cu cel de-al doilea copil pentru sarcinile multiple. Premierul Emil Boc a anunţat, la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului, că mamele vor putea opta pentru un concediu de creştere a copilului pentru o perioadă de doi ani, dar cu o indemnizaţie cuprinsă între minimum 600 lei şi maximum 1.200 lei. Pentru un concediu de un an, indemnizaţia maximă va fi de 3.400 lei. Dacă se întorc la muncă înainte de sfârşitul perioadei de un an de concediu, mamele vor beneficia de o primă lunară de 500 lei pentru întregul interval de până la 24 luni. Dacă se întorc însă la muncă după primul an de concediu pentru creşterea copilului, mamele nu vor mai beneficia de acest stimulent. Stimulente nu vor fi acordate nici mamelor care optează pentru concediu de doi ani cu indemnizaţie maximă de 1.200 lei. Ordonanţa privind modul de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului are şi o parte bună. Actul normativ interzice interzice angajatorului să concedieze personalul timp de şase luni după revenirea definitivă a salariatului aflat în concediul de creşterea copilului.