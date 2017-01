600 de microbuze pentru elevii din mediul rural

În acest an, Ministerul Educaţiei Naţionale va achiziţiona 600 de microbuze şcolare pentru a acoperi o parte din necesarul mijloacelor de transport pentru elevii din mediul rural. Potrivit ministrului Educaţiei, Remus Pricopie, calculele din teritoriu au arătat că ar fi nevoie de până la 900 de microbuze şcolare pentru elevii care fac naveta. „Anul trecut au fost achiziţionate 186 de microbuze şcolare. Am identificat în bugetul statului 76 de milioane de lei pentru 600 de microbuze. Ministerul Dezvoltării a parcurs toate etapele pentru ca documentaţia asociată licitaţiei să fie pe site şi urmează licitaţia propriu-zisă, sperăm să nu avem probleme cu această licitaţie, să nu fie întreruperi şi în câteva luni să avem microbuzele“, a declarat vineri, prezent la Buzău, ministrul Educaţiei. El a adăugat că, de acum încolo, microbuzele şcolare intră în sarcina autorităţilor locale, având în vedere că până acum nu se ştia cine se ocupa efectiv de ele. „Premierul a decis ca microbuzele să fie gestionate de autorităţile locale, de acum încolo vom şti foarte clar cine are responsabilitatea gestionării acestor microbuze“, a spus Pricopie.