600 de persoane au murit în accidente rutiere

 PESTE 2.000 DE ACCIDENTE GRAVE  581 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere, în primele patru luni ale acestui an, numărul victimelor fiind în scădere faţă de aceeaşi perioadă din 2009. Statisticile Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) mai arată că, în primele patru luni ale acestui an, s-au înregistrat 2.234 de accidente rutiere grave, cu 14% mai puţine faţă de anul trecut. Numărul persoanelor rănite grav în evenimente rutiere petrecute până la sfârşitul lunii aprilie 2010 a atins pragul de 2.063, cu 277 mai puţine faţă de perioada similară din 2009. Reprezentanţii IGPR au mai anunţat că poliţiştii au fost solicitaţi să intervină în peste 55.000 de cazuri, în primele patru luni ale acestui an, cele mai multe solicitări, adică 28.370, vizând scandaluri familiale. Oamenii legii au mai acţionat pentru a aplana 3.510 conflicte, izbucnite între diverse găşti. La nivel naţional, poliţiştii au efectuat peste 60.000 de razii şi acţiuni cu efective lărgite. În urma activităţilor preventive desfăşurate, au descoperit peste 30.000 de infracţiuni, dintre acestea aproximativ 80% în flagrant.

 74 DE REŢELE ANIHILATE  Tot în primele patru luni ale anului 2010, oamenii legii au cercetat aproape 600 de persoane suspectate că fac parte din grupări de crimă organizată, în acelaşi interval de timp poliţiştii reuşind să prindă 594 de urmăriţi internaţional. Datele furnizate de IGPR mai arată că, în primele patru luni ale anului, au fost destructurate 74 de reţele de crimă organizată. Potrivit IGPR, trendul descendent se menţine şi în ceea ce priveşte numărul infracţiunilor comise de elevi în şcoli sau în afara unităţilor de învăţământ. În primele patru luni ale anului 2010 s-au reclamat cu 27,9% mai puţine infracţiuni, adică 936, în timp ce, în 2009, au fost sesizate 1.298 de fapte penale. 518 elevi au săvârşit infracţiuni în primele patru luni din 2010, în vreme ce, anul trecut, de pe data de 1 ianuarie şi până la sfârşitul lunii aprilie, s-au contabilizat 808.