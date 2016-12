6.000 de probleme medicale de-a lungul unei vieţi

Orice persoană suferă de-a lungul vieţii, în medie, de 6.284 de probleme de natură medicală, precum răceală, crampe, dureri de spate, migrene, potrivit unui studiu efectuat recent în Marea Britanie. Orice britanic are parte de 80 de afecţiuni uşoare, precum dureri de cap, crampe, dureri de spate şi răceli uşoare, în fiecare an. Pe parcursul unui an calendaristic, britanicii iau medicamente timp de 21 de zile, iar totalul acestora ajunge până la 1.649, pentru o durată medie de viaţă de 78,5 ani. Fiecare persoană apelează la servicii medicale specializate de cel puţin trei ori pe an.

Acest sondaj, realizat pe un eşantion de 3.000 de adulţi, a relevat faptul că afecţiunea de care s-au plâns cei mai mulţi dintre respondenţi au fost crampele. Fiecare persoană suferă din cauza crampelor de cel puţin 19 ori într-un an sau de 1.492 de ori pe durata întregii vieţi. Fiecare persoană se poate aştepta să sufere din cauza a 16 dureri de cap în fiecare an sau 1.256 de ori de-a lungul vieţii. Pe poziţia a treia în topul celor mai frecvente afecţiuni s-au clasat durerile de spate, de care suferă orice britanic de 14 ori de-a lungul unui an şi de 1.099 de ori de-a lungul vieţii. Acest sondaj a fost realizat de www.activequote.com, un site independent ce realizează comparaţii între diverse asigurări medicale private.