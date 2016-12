60.000 de semnături pentru salvarea câinilor maidanezi din Constanța

17:32:48 / 09 Septembrie 2016

Pregatiti garniturile de tren

Cati dintre cei 60 000 de semnatari locuiesc in tari civilizate unde nu exista maidanezi? Nu gasesti maidanezi acolo pentru ca in tarile civilizate toti cainii fara stapan care nu sunt doriti de nimeni sunt eutanasiati. Isi imagineaza cineva ca in Marea Britanie, Franta, SUA, Canada, etc. se aloca fonduri publice uriase pentru mega azile sau se lasa maidanezii pe strada ca sa sfasie oameni? E usor sa stai in siguranta in tara ta de origine si sa ceri altora sa traiasca printre haitele de maidanezi, nu-I asa? Poate ar fi mai bine ca acei 60 000 de iubareti sa-i ia acasa pe toti maidanezii din Constanta, de fapt din toata tara, ca nimeni nu se supara.