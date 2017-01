61% din români ar vota cu USL

Un sondaj realizat de Institutul Avangarde îi contrazice pe pedelişti, care au susţinut în ultima perioadă că Uniunea Social Liberală (USL) a scăzut în sondaje. Barometrul de opinie menţionat, făcut la comanda unui cotidian central, relevă faptul că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, USL se află în fruntea preferinţelor alegătorilor (61%), la o distanţă de 44 de procente de partidul de guvernământ, care ar fi astfel votat de numai 17% dintre români. Potrivit sondajului, Partidul Poporului al lui Dan Diaconescu are 8%, PRM are 5%, şi, suprinzător, UDMR are sub pragul electoral - 4%. În ceea ce priveşte preferinţele românilor pentru prezidenţiabili, pe primul loc se află Crin Antonescu - 41%, urmat de Victor Ponta - 21%, Dan Diaconescu - 13%, Corneliu Vadim Tudor - 7%, Gigi Becali - 6%. În cursa pentru şefia Guvernului, Victor Ponta ocupă primul loc, cu 34%, urmat de Crin Antonescu, care ar obţine 19% din preferinţele electoratului. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, intră şi el “în cărţi”, însă se află abia pe locul trei, cu 15%, urmat de Dan Diaconescu, cu 10%, şi de Corneliu Vadim Tudor, cu 5%. Liderul PSD Victor Ponta a anunţat că nu ţinteşte spre Cotroceni, preferând mai degrabă funcţia de prim-ministru. Sondajul Avangarde, realizat pe un eşantion de 2.400 de persoane adulte de 18 ani şi peste, în perioada 1-20 mai, are o marjă de eroare maximă tolerată de 2% pe un interval de încredere de 95%.