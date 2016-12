62 de sandvişuri, în zece minute!

Americanul Joey Chestnut a fost desemnat, pentru al cincilea an consecutiv, cel mai rapid înghiţitor de hot dog, cu 62 de sandvişuri cu cârnăciori consumate în zece minute, luni, în cadrul unui concurs organizat de Ziua Independenţei în Coney Island, New York. Californianul de 27 de ani, cu o greutate de 98 de kilograme, nu şi-a depăşit însă propriul record, stabilit în 2009, cu 68 de cârnăciori înghiţiţi. ”Am venit să câştig, am făcut ceea ce trebuia să fac”, a spus acesta după încheierea concursului. ”Mă simt bine”, a mai spus fericitul câştigător, după ce a înghiţit un flacon de pastile contra indigestiei.

Joey Chestnut nu este pasionat numai de hot dog, deţinând recorduri mondiale şi pentru că a mâncat cinci kilograme de macaroane cu brânză în şapte minute şi 188 de ardei în zece minute. Sonya Thomas, numită ”văduva neagră”, a obţinut acelaşi titlu la categoria feminină, cu 40 de sandvişuri cu cârnăciori înghiţite.

Prima ediţie a acestui concurs a avut loc în 1916, când câştigătorul a mâncat numai 13 preparate de acest fel. Potrivit legendei, patru imigranţi au decis să afle care dintre ei era capabil să mănânce cât mai mulţi cârnăciori posibil pentru a stabili care dintre ei este mai american. Concursul are loc cu ocazia zilei naţionale a SUA, pe 4 iulie, în Coney Island, la sud de cartierul Brooklyn din New York.