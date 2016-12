64 de apartamente ANL, preluate de primărie

Proiectul celor patru blocuri ANL destinate închirierii pentru cazuri sociale, demarat în urmă cu câţiva ani, la Hârşova, a ajuns la final. Primăria oraşului a făcut recepţia pentru cele patru blocuri, urmând ca, în perioada următoare, să facă ultimele investiţii pentru a le putea preda noilor chiriaşi. „Acum, că locuinţele au fost finalizate, nu trebuie decât să punem la punct lista cu beneficiari. Avem depuse la primărie peste 300 de dosare. Dorim ca, până la sfârşitul lunii, să putem finaliza lista cu beneficiarii acestor locuinţe, pentru a o putea aproba în şedinţa de consiliu. Chiar dacă avem punctajele de la ANL, noi dorim să facem şi anchete sociale, pentru a vedea clar care este situaţia celor care au depus dosarele. Mie mi se pare normal să ofer o locuinţă spre închiriere unei familii cu copii decât unei familii fomate doar din soţ şi soţie”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. În ceea ce priveşte construcţia blocurilor ANL, aceasta s-a realizat numai cu forţă de muncă din oraş. „Am dorit să oferim o mână de ajutor firmelor de construcţii din Hârşova. Am ales patru societăţi de pe plan local care să lucreze la aceste blocuri. În aceste condiţii, banii au rămas tot la nivel local, pentru că cei peste 100 de oameni care au lucrat plătesc şi astăzi taxele şi impozitele aici”, a spus primarul. Până când se vor finaliza listele cu beneficiarii blocurilor ANL, Primăria lucrează la sistematizarea zonei şi racordarea blocurilor la utilităţi. „Reţeaua de canalizare este gata. Acum lucrăm la reţeaua de alimentare cu apă, unde am mai adus o conductă, pentru a face faţă solicitărilor. Avem o problemă în ceea ce priveşte racordarea la energia electrică. Italienii care au preluat ENEL nu doresc să ne sprijine eforturile. Ei ne obligă acum să facem noi o investiţie de peste 800.000 de lei pentru racordarea la energie electrică. Cred că statul român a greşit când a făcut privatizarea ENEL, care este stat în stat, şi nimeni nu-i face nimic. Am sesizat problemele la Ministerul Economiei, de unde sper să primim un răspuns favorabil. Oricum, va trebui să facem racordul, pentru că altfel oamenii nu se pot muta în case fără lumină”, a spus Nădrag.