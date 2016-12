64 de asociaţii au fost avizate pentru debranşare

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. Pentru perioada 23 - 26 octombrie 2012, 64 asociaţii de proprietari din Năvodari şi Constanţa sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 440.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.

NĂVODARI Asociaţia de proprietari (AP) 20 Est, str Meduzei, bl 22 Est, debit (d) - 82052.03 lei; AP 20 Sud, str Frunzelor, nr 14, d - 4166.17 lei; AP 22 Est, str Meduzei, bl 22 Est, d - 17524.06 lei; AP 25 Est, str Brotăceilor, nr 3, d - 9017.68 lei; AP 2E, E2 sc C, et 4, d - 12884.29 lei; AP 3 Sud, 3Sud, sc C, d - 7642.71 lei; AP 30 Est, str Delfinului 6, nr 30 Est, d - 4013.34 lei; AP 31 Est, str Meduzei, nr 22 Est, d - 5195.57 lei; AP 33 Est, str Meduzei, nr 33 Est, d - 8890.83 lei; AP 35 A, str Nuferilor, nr 8, d - 2243.2 lei; AP 35 Est, str Delfinului, nr 8, d - 1679.71 lei; AP 35 Est, sc D, str Nuferilor, nr 8, d - 3301.23 lei; AP 37 Est, str Meduzei, nr 22 Est, d - 3680.51 lei; AP 4 Sud, str Rândunelelor, d - 4105.11 lei; AP 6 Chimie ABCD, str Panseluţelor, nr 8, d - 10194.33 lei; AP 65 Sud, str Panseluţelor, nr 4, d - 2177.78 lei; AP A5, str Albinelor, nr 14, d - 4346.69 lei; AP A9 Peco, str Albinelor, nr 17, d - 12587.04 lei; AP Albina, str Albinelor, bl B2, d - 2641.55 lei; AP AP P9, str Pescăruşului, nr 95, d - 2466.52 lei; AP P8, str Pescăruşului, nr 95, d - 3802.01lei; AP B Taşaul, str Nuferilor, nr 11B, d - 17499.03 lei; AP bl 22 Sud, str Frunzelor, nr 18, d - 6889.22 lei; AP bl 64, str Panseluţelor, nr 2, d - 2554.75 lei; AP bl A2B, str Albinelor, nr 2, d - 4846.41 lei; AP bl B1, str Nuferilor, nr 3,d - 11829.53 lei; AP bl C2A, C2B, str Culturii C2, d - 4298.22 lei; AP bl C4 NATO, str Cabanei, nr 5, d - 3320.92 lei; AP bl CZ, str Midiei, d - 4107.15 lei; AP bl R1, R2, R3, R4, str Rândunelelor, d - 15679.24 lei; AP bl RA1, str Râdunelelor, nr 17, d - 4144.78 lei; AP bl H7, şos Constanţei, bl H7, d - 19987.03 lei; AP bl M3, str Midiei, nr 22, d - 6178.52 lei; AP CN 3, str Mării, nr 24, d - 2199.12 lei; AP Crinului 62, str Crinului, nr 62, d - 2964.1 lei; AP Cristal 5, str Liliacului, bl 10 Sud, d - 9560.46 lei; AP E Taşaul, str Nuferilor, nr 19 E, d - 2164.61 lei; AP E2C, str Albinelor, d - 3611.61 lei; AP F Taşaul, str Nuferilor, d - 3396.6 lei; AP F5, str Frunzelor, nr 3, d - 2831.82 lei; AP F1, str Frunzelor F1, sc A, d - 6440.18 lei.

CONSTANŢA AP L 104, str Nalbei, nr 8, d - 3894.48 lei; AP 322, bd Ferdinand, nr 56, d - 3970.36 lei; AP 315, str Ştefan cel Mare, nr 15, d - 9801.12 lei; AP bl B\'1, al Macilor, nr 8, d - 1766.3 lei; AP 353, bd Tomis, nr 153, d - 2723.46 lei; AP 657, str Ion Andreescu, nr 29, d - 2507.18 lei; AP 290 J, al Violetelor, nr 13, d - 4601.49 lei; AP 252, str Dezrobirii, nr 135, d - 5000 lei; AP 207, str Solidarităţii, nr 5, d - 7273.72 lei; AP 277, str Eliberării, nr 7, d - 5360.7 lei; AP 265, str Eliberării, nr 19, d - 2469.05 lei; AP 423, str Dezrobirii, nr 108, d - 3700 lei; AP 275, str Adamclisi, nr 2B, d - 2360.5 lei; AP bl U2, str Suceava, nr 8, d - 5609.81 lei; AP 859 bl V3, str Argeş, nr 1, d - 3417.64 lei; AP bl 4C, str Viitorului, nr 2, d - 3765.23 lei; AP 49 bl 5A, str Sucevei, nr 3, d - 8789.68 lei; AP bl 21B, str Nufărului, nr 2, d - 2982.23 lei; AP 55, str Nufărului, nr 4, d - 4130.01 lei; AP 749, str Suceava, nr 5, d - 10072.85 lei; AP 750, str Horia Agarici, nr 2, d - 4847.76 lei; AP TAV4 sc A, bd Tomis, nr 344, d - 1670.56 lei; AP V1, str Orhideelor, nr 14, d - 1025.09 lei.