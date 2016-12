65 de ani de la crearea statului evreu

Israelul a sărbătorit, ieri, cea de-a 65-a aniversare a declaraţiei de independenţă, din 1948, cu tradiţionalele ceremonii, excursii şi vizite la bazele militare ale ţării, decorată peste tot cu steaguri alb-albastre având steaua lui David în centru. În cursul dimineţii, avioane şi elicoptere ale forţelor armate israeliene au făcut demonstraţii de zbor în mai multe localităţi ale ţării cu excepţia Ierusalimului, unde au fost suspendate din cauza condiţiilor meteorologice. Preşedintele israelian, Shimon Peres, a început festivităţile cu un omagiu adus celor 120 de soldaţi şi ofiţeri care s-au remarcat pentru comportamentul lor deosebit, anul trecut. Mai târziu a avut loc concertul ”Cântec pentru Independenţă”, în cadrul căruia cadre militare au intonat cântece tradiţionale israeliene şi la care au participat mai multe oficialităţi, precum preşedintele Peres, în vârstă de 89 de ani, premierul Benjamin Netanyahu, ministrul Apărării, Moshe Yaalon şi şeful Statului Major, Benny Gantz. La primele ore ale dimineţii, 10.000 de persoane au participat la o rugăciune specială cu acest prilej, la Zidul Plângerii din vechiul oraş al Ierusalimului. Între activităţile dedicate acestei zile se numără şi vizitele făcute la bazele militare ale armatei, care se deschid o dată pe an publicului, cu această ocazie şi organizarea de picnicuri în aer liber, inclusiv în parcurile oraşelor. Marea parte a muzeelor şi a monumentelor naţionale au fost deschise şi gratuite în această zi când a avut loc şi Concursul Internaţional al Bibliei. După-amiază, Shimon Peres a primi corpul diplomatic acreditat în ţară, după care a înmânat premiul Israelului.

Sărbătorirea Zilei Independenţei are loc după calendarul evreiesc, de aceea nu coincide cu data din calendarul gregorian, care cade la 14 mai. Festivităţile au început luni, la apusul soarelui, cu concerte şi dansuri, după ce a fost adus un omagiu solemn celor căzuţi, a căror comemorare precede întotdeauna Ziua Independenţei. Palestinienii cu cetăţenie israeliană, care reprezintă a cincea parte a populaţiei, nu sărbătoresc această zi, dimpotrivă, o deplâng în fiecare an, la 15 mai, sub numele de Nakba (catastrofă), când comemorează exilul pe care l-a presupus crearea statului Israel.

AVERTISMENT Şeful Statului Major al armatei israeliene, Benny Gantz, a avertizat că Israelul are capacitatea militară de a acţiona unilateral împotriva programului nuclear iranian. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat de curând că ”Israelul nu îşi va lăsa, în niciun caz, soarta în mâinile altor ţări”. ”Iranul are toate mijloacele de a atinge capacitatea nucleară până la sfârşitul anului, dar nu înseamnă că acest lucru se va şi întâmpla”, a sugerat Benny Gantz.