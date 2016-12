6.600 de persoane sunt afectate de purpura trombocitopenică imună

6.600 de persoane, majoritatea femei tinere, sunt afectate în România de purpura trombocitopenică imună (PTI) - o boală autoimună care, deși descoperită în anul 1735, din cauza subdiagnosticării sau ignorării simptomelor sale, este aproape necunoscută în prezent. Președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune - APAA, Rozalina Lăpădatu, face cunoscute semnele de boală, prin intermediul unui comunicat. Astfel, dacă apar în mod excesiv vânătăi, sângerări superficiale sub piele, de obicei pe picioare, care arată ca un fel de iritații sau pete mov-roșiatice, sângerări mai abundente în cazul tăieturilor sau zgârieturilor, dacă se consemnează apariția spontană a epistaxisului (sângerare nazală), sângerarea gingiilor în special după lucrări dentare, apariția sângelui în urină sau scaun, flux menstrual neobișnuit de abundent, oboseală, trebuie să vă adresați urgent medicului de familie. El vă va îndruma către un specialist, respectiv hematolog. Dr. Iulia Ursuleac, de la Clinica Hematologie a Institutului Clinic Fundeni, a explicat că purpura trombocitopenică imunologică, cunoscută anterior ca purpura trombocitopenică autoimună/idiopatică, este o afecțiune caracterizată prin scăderea numărului de trombocite sau plachete sanguine sub 100.000/mmc, cifră considerată actualmente limita inferioară normală. ”Cauza acestei anomalii este o tulburare imună/autoimună, în care trombocitele sunt distruse ca urmare a prezenței anticorpilor dirijați împotriva unor componente membranare ale trombocitului. Trombocitele sunt celule (elemente) sanguine lipsite de nucleu, cu rol important în protecția împotriva sângerărilor la nivelul pielii și/sau mucoaselor. Riscul de sângerare crește direct proporțional cu scăderea numărului de trombocite, fiind maxim la mai puțin de 30.000/mmc. Sângerările pot fi externe sau manifestate ca hemoragii în organe și țesuturi și pot apărea chiar spontan, în absența oricărei traume, existând risc fatal în cazul în care sângerarea este masivă și/sau în organe vitale (ex. creier)”, a spus medicul, care a adăugat că boala poate fi de trei tipuri: acută, recentă și cronică. În funcție de tip sunt recomandate și tratamentele. Scopul tratamentului medicamentos sau chirurgical oferit în cazul pacienților cu PTI cronică este de a mări numărul plachetelor până la un nivel sigur și normal, inducând remisia și permițând pacienților să aibă o viață normală. Tratamentele sunt de cele mai multe ori sub formă de medicamente și, în anumite cazuri, de operație chirurgicală de eliminare a splinei.