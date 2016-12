67 de asociaţii de proprietari riscă să rămână fără apă

Potrivit SC RAJA SA Constanţa, „măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă”. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor”. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 17 - 20 iulie 2012, 67 de asociaţii de proprietari din Năvodari şi Constanţa sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 260.000 lei către RAJA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu îşi achită restanţele.

Lista datornicilor din Năvodari: Asociaţia de proprietari (AP) G1, str. Cabanei, nr. 18, debit (d) - 7460.06 lei, preşedinte (p) - Ciobanu Narcis/ administrator (a) - Dumitrache Rodica; AP Bl. M3, str. Midiei, nr. 22 d - 4966.88 lei, p - Postaliu Marin/ a - Maxim Ana Liliana; AP 3 Sud, sc. C, d - 5474.83 lei, p - Geamăn Vasile/ a - Buga Alina; AP 37 Est, str. Meduzei, nr. 22, d - 3331.73 lei, p - Lungu Aurelia/ a - Iancu Maria; AP Nufărul 34 Est, Nuferilor FN, bl. 34 Est, sc. B, d - 4830.46 lei, p - Badea Manole/ a - Simion Viorica; AP bl 22 Sud, str. Frunzelor, nr 18, d - 4688.12 lei, p - Vasilescu Liliana/ a - Petrovici Gheorghe; AP P9, str. Pescăruşului, nr. 95, d - 3761.51 lei, p - Danci Vasile/ a - Enica Maria; AP 2 Sud, sc. C, d - 4978.32 lei, p - Neagu Gheorghe; AP Crinului 2, str Crinului, nr 2 C, d - 3661.06 lei, p - Dobre Viorel/ a - Maxim Ana; AP bl. C2A, C2B, str. Culturii, bl C2, sc. A, d - 3631.64 lei, p - David Luminiţa / a - Mihai Elena; AP Crinului 62, Crinului, nr. 62, sc A, d - 6326.21 lei, p - Ghiţă Cătălin Bogdan/ a - Vasiliu Steluţa; AP Metro, str. Albinelor 14, A5, sc. B, d - 5054.1 lei, p - Ioniţă Stan/ a - Rusu Constanţa; AP A5 Albinelor, nr. 14, bl A5, sc. B, d - 3926.44 lei, p - Vasile Ţuţui/ a - Antoaneta Neacşu; AP bl F4, str. Frunzelor, bl F4, sc. A, d - 4580.35 lei, p - Ghiţă Creanga Toma/ a - Rus Olga Marilena; AP C3A, C3B, str. Culturii, bl C3, sc. A, d - 3178.14 lei, p - Băltaru Manuel/ a - Mihai Elena; AP 4 Sud, str. Rândunelelor, bl. 4 Sud, d - 4211.14 lei, p - Dumitru Cristina/ a - Agiu Vasilica; AP P8, str. Pescăruşului, nr. 95, d - 4362.96 lei, p - Derevenciuc Corina/ a - Vasiliu Steluţa; AP Expres 23, Brotăceilor, nr. 3, d - 4702.82 lei, p - Fica Maria/ a - Dascălu Maria; AP 14 Sud, str. Panseluţelor, nr. 5, d - 3876.15 lei, p - Topliceanu Maria/ a - Livan Alecsandrina; AP 66 Sud, str. Crinului, nr 4, d - 3972.53 lei, p - Maxim Marinela/ a - Cozianu Alexandrina; AP 30 Est, str. Delfinului, nr. 6, d - 4045.23 lei, p - Talpac Stelian/ a - Pătraşcu Ioana; AP P6, str Pescăruşului, nr. 91, d - 3966.11 lei, a - Mihai Elena; AP Stadion, şos Constanţei, bl. H2/A, d - 3512.88 lei, p - Strugaru Silica/ a - Vasile Ana; AP T7 Taşaul, Taşaul, bl. T7, sc B, d - 4092.73 lei, p - Tudose Ştefan/ a - Simion Viorica; AP G2, Cabanei, bl. G2, d - 3995.53 lei, p - Dima Aurica/ a - Giduita Anişoara; AP Irisului, str. Crinului FN, bl 60, sc. A, d - 2733.16 lei, p - Georgescu Mihai/ a - Horea Mariana; AP E2C, str Albinelor, bl. E2C, sc. A, d - 3332.58 lei, p - Petre Ion/ a - Oprică Gabriela; AP Luceafărul, str. Albinelor 16, A6, sc C, d - 2478.8 lei, p - Răsteanu Valentin/ a - Vasile Georgeta; AP 2 Crini, al Crinului, nr. 2, bl. 63, d - 3919.62 lei, p - Cornea Maricica/ a - Mototolea Florenţa; AP 35 Est, sc. D, str. Nuferilor, nr. 8, d - 3467.2 lei, p - Ion Emilia/ a - Şuta Maria; AP bl C4 NATO, str. Cabanei, nr. 5, d - 2708.63 lei, p - Diaconu Anica Tel/ a - Gonaciu Petrică; AP G3, str. Cabanei, bl. G3, sc A, d - 3290.2 lei, p - Chircu Paul-Cătălin/ a - Giduita Anişoara; AP bl. A2B, str. Albinelor, nr. 2, d - 4306.75 lei, p - Damian Andra-Erica/ a - Mihai Elena; AP 20 Sud, str. Frunzelor, nr. 14, d - 4365.48 lei, p - Baisan Vasile/ a - Iancu Polixenia; AP Panseluţelor, al Panseluţelor, nr. 1, d - 3200.58 lei, p - Nedu Vasilica/ a - Beli Julieta-Mariana; AP T1A Taşaul, Taşaul, bl. T1A, d - 3043.53 lei, p - Ananie Ion/ a - Băltoi Daniela; AP Midia, Taşaul, d - 3706.84 lei, Constanda Cornel/ a - Gidiuţă Anişoara; AP \"Modern\" 2000, Midiei, nr. 22, d - 3847.85 lei, p - Chirvasa Nil/ a - Băltoi Daniela; AP 16, şos. Constanţei, nr. 16, d - 3706.11 lei, a - Popa Adrian; AP RA3, str. Rândunelelor, bl.RA3, d - 3393.75 lei, p - Dulca Vasile/ a - Mitu Vasilica; AP E Taşaul, Nuferilor, d - 2642.07 lei, a - Pătraşcu Ioana; AP P4, str. Pescăruşului, nr 87, d - 2514.56 lei, p - Nica Dumitru/ a - Nica Rodica; AP H5, şos. Constanţei, bl. H5, d - 4100.87 lei, p - Bontas Claudiu/ a - Băltoi Tamara; AP F Taşaul, str. Nuferilor, bl F Taşaul, d - 3025.38 lei, p - Cojocaru Constantin/ a - Vasile Ana; AP 21 Sud, str. Frunzelor, nr. 16, d - 2765.1 lei, p - Pohariu Ioan/ a - Rus Olga Marilena; AP 1 Sud, str. Rândunelelor, nr. 16, d - 2588.05 lei, p - Ţintaru Ioan/ a - Simionou Vasilica; AP T2 Taşaul, Taşaul, bl. T2, d - 2681.87 lei, p - Ilic Adrian/ a - Simion Viorica; AP Locato C4, str Culturii, bl. C4, sc. A, ap. 16, d - 3158.72 lei, p - Băjenaru Iulian/ a - Raită Gabriela; AP Cabana I, str. Cabanei, nr. 2, d - 2676.98 lei, p - Stemate Ioana; AP Ogorului O4, Ogorului, bl. O4, d / 2989.11 lei, p - Tănase Victoria/ a - Băltoi Daniela. Lista datornicilor din Constanţa: AP 278, str. Dunării, nr. 13, d - 7782.72 lei, p - Turcu Dan; AP Murgoci 1+2, Murgoci, nr. 1, d - 2106.55 lei, p - Firescu Elena/ a - Florea Valeriu; AP 843, str. Brizei, nr. 16, d - 2602.25 lei, p - Gheonea T/ a - Mihart Paraschiva; AP bl FD9, str. Curcubeului, nr. 5, d - 3423.03 lei, p - Manea Elena/ a - Vieriu Doina; AP 5-6 Zefirului, Zefirului, nr. 16, d - 2643.27 lei, p - Odae Vasile/ a - Drăghici Gherghina; AP 714 Lirei, nr. 2, d - 2043.15 lei, p - Ciauşu Constantin/ a - Răcnea Ilie; AP OB2-OB4 Zefir, Zefirului, nr. 30, d - 2897.88 lei, p - Stoian Luminiţa/ a - Stancu Cristian; AP 624, IL Caragiale, nr. 55, d - 4330.24 lei, p - Blejan Florica/ a - Cerlente Nicoleta; AP bl. A, Palas, nr. 6, d - 2821.87 lei, a - Ghimpu Liliana; AP TD14, bd. Tomis, nr. 232, d - 6351.76 lei, p - Tătaru Ion; AP bl.TD7, bd. Tomis, nr. 222, d - 3200 lei, a - Fripis Gheorghe; AP TD10, bd. Tomis, nr. 226, d - 4453.4 lei, a - Hangan Rodica; AP 303, al Lăpuşneanu, nr. 98, d - 6753.92 lei, p - Ioniţă Ioan/ a - Călin Elena; AP bl. TS13A, bd. Tomis, nr. 227, d - 3646.94 lei, a - Burcuş Marcela; AP 4B Tomis Nord, bd. Tomis, nr. 301, d - 3656.48 lei, p - Ciovana Victor; AP 96, str. Zmeurei, nr. 8, d - 5518.36 lei, a - Puia Simona; AP bl. E5, str. N Grindeanu, nr. 60, d - 4091.15 lei, p - Grosu Vichi/ a - Enache Niculina.