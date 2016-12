7% - noua dobândă de politică monetară

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis reducerea dobânzii de politică monetară de la 7,5%, la 7%, începând cu data de 4 februarie 2010, mişcare în ton cu estimările pieţei, în condiţiile în care majoritatea analiştilor financiari se aşteptau la reducerea dobânzii cheie cu 0,5%. În acelaşi timp, BNR a decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Dobânda de politică monetară s-a mai situat în perioada iunie - noiembrie 2007 la 7% pe an, ajungând atunci la nivelul minim istoric pentru rata utlizată de BNR. Analiştii bancari susţin că reducerea dobânzii de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale va atrage după sine o ieftinire a creditelor, însă implicit va duce şi la scăderea dobânzilor la depozite. „Concluzia este că, în perioada următoare, va continua scăderea dobânzilor la credite din partea băncilor”, a declarat preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, Radu Gheţea. În prima şedinţă de politică monetară din acest an, Consiliul de Administraţie al BNR a decis să reducă dobânda de la 8%, la 7,5%. Banca centrală a redus în 2009 dobânda de politică monetară cu 2,25 puncte procentuale, de la 10,25%, la 8% pe an, şi ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei ale instituţiilor de credit, de la 18%, la 15%. În acelaşi timp, nivelul ratei rezervelor minime obligatorii constituite de bănci la pasivele în valută cu scadenţă sub doi ani a fost redus de la 40%, la 25% şi al celor cu scadenţă reziduală de peste doi ani de la 40%, la zero. Pentru 2010, BNR ţinteşte încadrarea inflaţiei în intervalul 2,5 - 4,5% şi estimează că rata anuală se va situa la 2,6%.