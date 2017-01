70 de ani de la naşterea lui John Lennon

Mai multe evenimente speciale marchează aniversarea a 70 de ani de la naşterea artistului. De exemplu, Google şi-a modificat logo-ul de pe pagina sa principală pentru a marca 70 de ani de la naşterea muzicianului John Lennon, membru al trupei The Beatles. Noul logo este, de fapt, o animaţie ce rulează pe fundalul sonor al piesei „Imagine”, una dintre cele mai populare creaţii muzicale ale artistului. Mai multe evenimente speciale vor avea loc pentru a marca aniversarea a 70 de ani de la naşterea artistului.

Yoko Ono, văduva lui John Lennon, a organizat pe 9 octombrie două concerte, la Los Angeles şi la Reykjavik, în memoria fostului ei soţ. La concertul din Los Angeles vor participa trupa muzicienei japoneze, Plastic Ono Band, Sean Lennon, dar şi o serie de artişti de seamă, precum Lady Gaga, Iggy Pop, producătorul hip-hop RZA, Perry Farrell, solistul trupei Jane\'s Addiction şi doi dintre membrii grupului Sonic Youth, Kim Gordon şi Thurston Moore. „Faptul că în acest an sărbătorim a 70-a aniversare a lui John reprezintă un eveniment foarte special pentru noi toţi. Cu toţii vom celebra memoria lui John, care ne-a transmis atât de multă energie pozitivă în timpul vieţii, dar şi după moarte”, a declarat Yoko Ono. Pe 9 octombrie, a avut loc şi ceremonia anuală de pornire a instalaţiei de iluminare de pe faţada Imagine Peace Tower de pe insula Vioey din apropiere de Islanda. Ceremonia va putea fi urmărită în direct şi pe Internet, gratuit, pe site-ul www.imaginepeace.com. După ceremonie, Yoko Ono va înmâna LennonOno Grant for Peace, o distincţie bianuală, şi va susţine pe această insulă un concert împreună cu fiul ei, Sean Lennon.

La sfârşitul lunii iunie, casa de discuri EMI anunţa că va celebra cea de-a 70-a aniversare a lui John Lennon prin lansarea pe piaţă a tuturor albumelor solo ale muzicianului în versiuni remasterizate cu ajutorul tehnicilor digitale. Va avea loc şi o ceremonie de sigilare a unei capsule a timpului, ce va conţine diverse obiecte expediate de fani, dar şi câteva înregistrări ale regretatului artistului britanic, după destrămarea grupului Beatles. Ceremonia va avea loc la Rock and Roll Hall of Fame Museum din statul Ohio, în SUA, care va păstra această capsulă până la ceremonia de deschidere a acesteia, programată pentru 9 octombrie 2040, ziua când artistul britanic ar fi împlinit 100 de ani. Julian, fiul lui John Lennon cu prima lui soţie, Cynthia Powell, a inaugurat, pe 9 octombrie, un monument al păcii în memoria tatălui său, în Chavasse Park din Liverpool, oraşul natal al cântăreţului. Sculptura a fost creată de Global Peace Initiative din California, o organizaţie care intenţionează să plaseze câte un astfel de monument al păcii pe fiecare continent, şi va reprezenta statuia de pe continentul european.

Pe de altă parte, amprentele muzicianului britanic John Lennon, care urmau să fie scoase la o licitaţie organizată la New York, cu un preţ estimativ de cel puţin 100.000 de dolari, au fost confiscate de FBI. Acest set de amprente a fost realizat în 1976, când John Lennon a depus o cerere pentru a primi permisul de rezidenţă permanentă în SUA. Setul de amprente făcea parte dintr-un lot de 850 de obiecte care au aparţinut mai multor celebrităţi şi care urmau să fie scoase la o licitaţie online, organizată, duminică. John Lennon, născut în oraşul britanic Liverpool, a fost anchetat de FBI la începutul anilor 1970 deoarece era implicat într-o serie de acţiuni şi demonstraţii pacifiste. Peter Siegel, cofondatorul Gotta Have It!, magazinul care a scos la licitaţie acel set de amprente, s-a declarat uluit de interesul manifestat de FBI în această chestiun. Setul de amprente a fost încredinţat magazinului citat de către un cunoscut organizator de concerte, care îl cumpărase în urmă cu 20 de ani.

John Lennon a fost împuşcat mortal pe 8 decembrie 1980, în faţa locuinţei sale din New York, în timp ce se întorcea acasă împreună cu Yoko Ono, după o sesiune de înregistrări.