70 de ani de la naşterea lui Kim Jong-il

Coreea de Nord a celebrat, ieri, 70 de ani de la naşterea fostului lider Kim Jong-il, „Ziua stelei strălucitoare”. În pofida frigului extrem, oamenii s-au strâns de joi dimineaţă pentru a-l plânge pe fostul lider la Phenian, lăsând begonii la portretul său. O amplă paradă militară de amploare a avut loc. Această ceremonie are ca scop să demonstreze loialitatea forţelor terestre, aeriene şi marinei faţă de fiul lui Kim Jong-il, Kim Jong-un, care i-a succedat tatălui său. Parada, care nu a inclus armament greu, s-a desfăşurat în piaţa din faţa Palatului memorialului Kumsusan, din Phenian. În semn de omagiu faţă de liderul defunct şi tatăl său, fondatorul Coreei de Nord, Kim Il-sung, palatul a fost redenumit Palatul Kumsusan al Soarelui. Kim Jong-un, noul lider nord-coreean, cu vârsta sub 30 de ani, a asistat la paradă, îmbrăcat cu o haină neagră groasă, pe fondul temperaturii de circa zero grade.

Activităţile pentru venerarea lui Kim Jong-il, care a murit în luna decembrie, au fost accelerate în ultimele săptămâni. Miercuri, Coreea de Nord a anunţat că i-a acordat fostului lider cel mai înalt titlu, cel de generalism, iar o statuie de şase metri, din bronz, a fost dezvelită marţi. Fostul lider este sculptat călărind alături de tatăl său. Au fost emise timbre speciale, medalii şi bani din aur şi argint. În plus, un slogan imens a fost sculptat într-un munte. Noi cântece au fost compuse pentru această ocazie, însă festivităţile sunt considerate şi o ocazie de a-l celebra pe urmaşul fostului lider, Kim Jong-un. La o reuniune a oficialilor partidului, fostul lider nord-coreean a fost primit cu ovaţii şi s-a cerut ca noul lider, fiul său Kim Jong Un, să fie păzit „cu preţul vieţii”.

Coreea de Nord, care se confruntă în mod regulat cu penurii alimentare, deţine a patra armată din lume ca efective, cu 1,2 milioane de soldaţi. Ofiţerii săi fac parte din clasa privilegiată a societăţii.