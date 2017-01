70 de kg de aur de la casele de amanet Garant, puse sub sechestru

Jumătate din cantitatea de 140 kilograme de aur, indisponibilizată în luna octombrie a anului trecut, va fi pusă sub sechestru. Măsura aparţine poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Aurul a fost descoperit într-o cameră de valori, la subsolul uneia dintre casele de amanet „Garant”, deţinută de SC „IFN Master Credit” SRL Constanţa, situată pe strada Teodor Burada. Anchetatorii bănuiau că pentru cantitatea de aur şi sumele de bani descoperite la acea dată nu existau acte de provenienţă şi nici nu erau înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii. Bănuielile lor au fost în mare parte confirmate. Firma „IFN Master Credit” este administrată de Valeriu Răduţă. Punctele de lucru „Garant” funcţionează ca şi case de amanet, schimb valutar, dar se ocupă şi cu comercializarea bijuteriilor din aur. În total, în camera de valori au fost descoperite în jur de 200 kilograme de aur, în bijuterii, dar şi metal neprelucrat, precum şi 77 mii de euro, 60 mii de dolari, dar şi patru miliarde lei vechi. Anchetatorii au menţionat la acea dată că banii nu erau înregistraţi în evidenţa contabilă, motiv pentru care i-au indisponibilizat. Şi din cantitatea de aur s-au indisponibilizat 140 kilograme. Valorile au fost încărcate în şapte saci, ce au fost transportaţi sub escortă DIAS la trezorerie, pentru depozitare, pînă la terminarea cercetărilor. La data efecturii percheziţiei, administratorul a fost audiat şi i s-a cerut să prezinte documentele care să ateste provenienţa valorilor. Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa, subinspector Radu Croitoru, a declarat că proprietarul firmei a prezentat acte de la nu mai puţin de 30 de firme care i-ar fi furnizat bijuteriile şi banii, în cursul mai multor tranzacţii comerciale. „Se fac verificări pentru a se stabili dacă aceste firme există, dacă funcţionează legal, dacă tranzacţiile au fost legale şi dacă au autorizaţiile necesare”, a spus Croitoru. În paralel, poliţiştii audiază nu numai conducerea şi angajaţii firmei „IFN Master Credit”, de unde s-au ridicat aurul şi banii, dar şi pe cei ai firmelor indicate ca furnizori. Toate acestea, pentru a stabili provenienţa banilor şi bijuteriilor. Poliţiştii au spus că pentru cel puţin o jumătate din cantitatea de metal preţios nu există justificare în actele contabile, motiv pentru care pot cere instituirea sechestrului. Cantitatea exactă de provenienţă ilegală va fi stabilită după terminarea cercetărilor, cînd se va dispune şi efectuarea unei expertize. Tot atunci se va stabili încadrarea juridică a faptelor comise de administrator, dacă mai sînt şi alte persoane implicate şi în ce constau ilegalităţile comise de acestea.