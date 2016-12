70 de migranți, salvați de polițiștii de frontieră

21:03:34 / 01 Martie 2015

Ignoranta si indolenta

Daca salvarea pe mare a devenit sport national asta este de bine, inseamna ca romanii fac in sfarsit ceea se asteapta conform legii romanesti, legii UE, si tratatelor internationale. De ce s-ar intoarce o barca in deriva, cu copii la bord si oameni disperati, in Bulgaria, cand se afla in apele teritoriale romane? Si de ce romanii ar face ceva atat de necrestinesc, cand acesti oameni sunt REFUGIATI, pana la proba contrarie, ci nu migranti economici. Nu se pleaca de bine si de pace din Siria, Irak si Afghanistan, mai ales in conditiile actule, cand ISIS face ce vrea, si comunitatea internationala pare sa fie total ineficienta. Nu stiu cum poti sa spui ceva atat de tampit despre Garda de Coasta, care si-a facut datoria, si bine ar fi sa si-o faca si in continuare, ca Romania a beneficiat de sistemul de azil existent in lume pe vremea comunismului, si ar fi imoral sa nu ne ne mai amintim ca SII ROMANII AU FOST SOLICITANTI DE AZIL SI REFUGIATI, si nimeni nu i-a aruncat in mare, nu i-a impuscat pe granita, nu i-a dat inapoi pe Dunare si nu nu i-a crezut ca nu au venit in Vest de prea mult bine , pace si libertate in Est.