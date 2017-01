70 de poduri şi podeţe la Independenţa

După ce a primit aprobarea pentru finanţarea proiectului privind construirea de poduri şi podeţe în baza Ordonanţei 7/2006, administraţia locală din comuna Independenţa a început să facă pregătirile necesare demarării lucrărilor. Primarul comunei, Cristea Gîscan, a declarat ieri că Guvernul a alocat banii pentru studiul de fezabilitate şi că acum se lucrează la întocmirea caietului de sarcini pentru faza de proiectare. Independenţa este una dintre comunele care au fost puternic afectate de inundaţii anul trecut. Din acest motiv, primarul a luat hotărîrea întocmirii unui proiect care are ca prioritate protejarea localităţilor comunei împotriva inundaţiilor. Potrivit afirmaţiilor lui Gîscan, în satele Independenţa şi Fîntîna Mare sînt necesare construirea a 70 de poduri şi podeţe şi amenajarea şanţurilor de preluare a apelor pluviale. “Pentru a ajunge la şosea, o parte dintre locuitori trebuie să traverseze şanţurile care preiau apele pluviale. Prin urmare, am proiectat construirea de poduri la fiecare intersecţie, iar pentru fiecare gospodărie în parte, să fie amenajat cîte un podeţ“, a declarat primarul. El a mai spus că au fost demarate lucrările de adîncire şi de decolmatare a şanţurilor pluviale, dar aşteaptă să primească banii pentru continuarea lucrărilor. Proiectul are o valoare de 40 de miliarde de lei vechi, iar din luna mai vor fi demarate lucrările de construire a podurilor şi podeţelor.