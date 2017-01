70% din maşini vor fi cumpărate din import

Prognozele despre achiziţiile de maşini pe anul 2008, în ţara noastră, indică un procent covîrşitor de peste 70% pentru achiziţiile din import. Preferinţa românilor pentru maşinile din import este justificată de calitatea sporită a produsului auto, chiar dacă preţul acestuia implică un efort financiar mai mare la cumpărare din partea viitorului proprietar. Totodată, vînzările de autoturisme vor fi influenţate de intrarea companiei Ford pe piaţa de profil din România. Analistul auto Dan Vardie crede că Ford are un cuvînt greu de spus în interiorul pieţei auto româneşti: \"Va influenţa foarte mult piaţa, înseamnă încetarea producţiei Daewoo, şi atunci sigur că evoluţia de 3-5% în vînzări va fi adjudecată de Dacia, care are noroc cu modelul Sandero, ca să poată creşte un pic. Primele două luni din acest an au arătat că Dacia merge mult mai bine decît anul trecut\", a precizat Vardie. Chiar dacă Ford a preluat uzina de la Craiova, oficialii companiei spun că nu vor produce nicio maşină aici pînă la sfîrşitul anului. Piaţa românească de autoturisme va înregistra o creştere totală în vînzări de 20-27% faţă de anul trecut, conform previziunilor analiştilor auto. \"România se va afla în situaţia în care se va lupta între două cifre, cifra de minim 380 de mii de autoturisme preconizate a fi vîndute, pornind de la unităţile comercializate anul trecut, şi targetul de 400 de mii de unităţi urmărit pe 2008\", a declarat Dan Vardie. Cel mai dinamic segment de achiziţii auto pe anul în curs va fi sport utility vehicles, cu un avans de pînă la 70% în graficul vehiculelor lansate în piaţă.