70% dintre autospecialele ISU ar trebui casate

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” are probleme destul de importante la capitolul dotări. Afirmaţia a fost făcută vineri de col. Petre Trandafir, comandantul ISU „Dobrogea”, care a declarat că 70% dintre autospecialele de care instituţia dispune la ora actuală ar trebui casate. „În 2008, printr-un proiect care va fi pus aplicare de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Banca Mondială, vor fi achiziţionate la nivelul întregii ţări 169 de autospeciale. Cîteva dintre ele vor ajunge şi la Constanţa. Avînd în vedere situaţia actuală, aş estima că am mai avea nevoie de cel puţin 20 de autospeciale pentru a ne putea declara mulţumiţi. Cu toate acestea, trebuie să spun că ISU „Dobrogea” este unul dintre cele mai bine dotate inspectorate din ţară”, a declarat col. Petre Trandafir. În altă ordine de idei, col. Trandafir a anunţat că, în anul 2008, ISU „Dobrogea” va înfiinţa în Băneasa o nouă subunitate de pompieri. „Zona aceea a judeţului este slab acoperită. Cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, care a achiziţionat clădirea fostului IAS din localitate, vom înfiinţa această subunitate de care avem mare nevoie. La ora actuală, ne aflăm la etapa reparaţiilor şi amenajării spaţiului respectiv”, a adăugat col. Trandafir. Acesta a mai atras atenţia asupra faptului că ISU „Dobrogea” are în prezent doar o maşină specializată pentru intervenţiile de descarcerare. „Este vorba despre un Mercedes Vito. Mai avem aparatură de descarcerare pe alte patru autospeciale, care intervin în caz de nevoie, însă dispunem de o singură maşină ultraspecializată pentru acţiunile de descarcerare”, a precizat comandantul ISU „Dobrogea”. Instituţia are la ora actuală 1.800 de angajaţi, care lucrează în cele zece subunităţi de pompieri care există în judeţul Constanţa. În anul 2008 va avea loc cea de-a treia etapă de profesionalizare, în cadrul căreia ISU „Dobrogea” va mai angaja în jur de 400 de persoane. „În acest an, au fost angajaţi 500 de servanţi şi 30 de ofiţeri, în cadrul celei de-a doua etape de profesionalizare. În 2006, am angajat 500 de servanţi. După a treia etapă de profesionalizare, vom ajunge la un număr de 2.200 de salariaţi”, a declarat col. Petre Trandafir.