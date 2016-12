Statisticile privind obezitatea la romani sînt din ce în ce mai îngrijorătoare. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), un român din patru este obez, iar fiecare al doilea român are probleme cu greutatea. Ultimele statistici arată că în prezent 70% dintre copiii români sînt obezi, iar aceasta tendinţă este în creştere, clasînd România pe locul trei în Europa din acest punct de vedere. Sedentarismul, alimentaţia deficitară, bazată pe mîncarea fast-food, dar şi statul mult în fata televizorului sau calculatorului sînt principalele cauze ale obezităţii infantile. Potrivit statisticilor, 25% dintre români sînt de-a dreptul obezi, iar 50% au probleme cu kilogramele în plus. Specialiştii spun că mulţi dintre copii consumă la şcoală tot felul de mîncăruri nesănătoase, motiv pentru care parlamentarii români au adoptat în 2008 o lege referitoare la alimentaţia sănătoasă în unităţile de învăţămînt preuniversitar. De asemenea, Ministerul Sănătăţii a stabilit o listă cu produsele care pot fi vîndute copiilor în unităţile de învăţămînt. Măsura vine în completarea deciziei marilor companii Coca-Cola, Star-Foods, Nestle, Burger King, Ferrero, General Milks, Mars, Kraft şi Unilever, care au hotărît că nu vor mai face publicitate pentru copiii sub 12 ani la produsele alimentare nesănătoase, după ce au semnat “Codul etic pentru publicitate adresata copiilor”. În plus, pentru mai buna informare a populaţiei cu privire la efectele obezităţii, Federaţia Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice a lansat un program prin care atenţionează că procesul de slăbire poate fi controlat medical, program desfăşurat sub sloganul “Trăiesc XXL. Iubesc XXL. Port M”. Medicii spun, potrivit unui studiu realizat pe un milion de persoane, că obezii trăiesc cu trei sau chiar zece ani mai puţin decît cei cu o greutate normală. Pacienţii au fost urmăriţi timp de 20 de ani, perioadă în care au fost cîntăriţi permanent şi li s-a calculat periodic indicele de masă corporală, bazat pe raportul dintre înălţime şi greutate. În perioada în care s-a efectuat studiul, 100.000 de persoane cu astfel de probleme au murit. Reprezentanţii din grupul cu cea mai scăzută mortalitate aveau aproximativ 70 de kilograme şi o înălţime medie de 1.70 centimetri. Oamenii cu o obezitate moderată au murit cu trei ani mai devreme, iar cei cu obezitate severă au decedat cu zece ani mai repede decît cei cu greutate normală. Printre bolile provocate de obezitate se numără hipertensiunea arterială, dar şi diabetul. De asemenea, există un risc crescut de infarct şi pot aparea probleme ale aparatului locomotor sau dureri de spate. Potrivit preşedintelui Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, prof. dr. Nicolae Hîncu, românii sînt încă tributari percepţiei potrivit căreia kilogramele în plus sînt un semn de sănătate. Acesta spune ca puţini români ştiu că talia unei femei nu trebuie sa depăşească 80 de centimetri, iar a unui bărbat 94 de centimetri.