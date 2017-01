7.000 de edituri din 101 ţări, prezente la Tîrgul de Carte de la Frankfurt

În perioada 15 - 19 octombrie se va desfăşura cea de-a şaizecea ediţie postbelică a Tîrgului de Carte de la Frankfurt, cel mai mare tîrg de carte şi produse media din lume. La această ediţie şi-au anunţat prezenţa 7.000 de edituri din 101 ţări, care vor prezenta circa 400.000 de titluri. Această ediţie va încerca să demonstreze rolul din ce în ce mai important al noilor medii pe piaţa editorială, deşi digitalizarea tot mai răspîndită nu a detronat, aşa cum se temeau unii, mediile tradiţionale. Unul dintre aceste medii, cartea electronică, va avea, în următorii ani, o dezvoltare susţinută, care i-a determinat pe specialişti să vorbească despre un mult aşteptat “moment iPod” în branşa editorială. Mari edituri precum Penguin sau Random House au anunţat deja o creştere a vînzărilor de e-book-uri. Pentru cei interesaţi de asemenea evoluţii tehnologice şi culturale, mărcile Kindle, Sony şi Iliad & Co. îşi vor prezenta, la Frankfurt, “aparate de citit e-book”. O altă inovaţie care va face obiectul discuţiilor la tîrgul de carte din acest an este sistemul de tipărire print-on-demand. Digitalizarea din branşa cărţii, avertizează organizatorii evenimentului, are ca efect, pe lîngă apariţia de noi conţinuturi, şi deschiderea unor pieţe cu potenţial uriaş, cum sînt cele din Asia de Sud-Est.

La Tîrgul de la Frankfurt, participanţii au posibilitatea de a se întîlni cu parteneri de afaceri din 101 de ţări şi de a descoperi, împreună cu aceştia, domenii interesante pentru viitoarele lor investiţii. În acest an se va discuta şi despre valoarea proprietăţii intelectuale, licenţele, problema încălcării drepturilor de autor, integrarea minorităţilor şi multilingvism. Din 1976, organizatorii au instituit tradiţia de a declara o ţară “invitat de onoare”, cu scopul de a stîrni curiozitatea cititorilor pentru o literatură încă nedescoperită. Anul acesta, invitată este Turcia, al cărei motto, “Faszinierend farbig / Fascinaţia culorilor”, s-a materializat în cele peste 350 de noi traduceri din limba turcă, dintre care 80 de titluri numai de beletristică. La eveniment sînt aşteptaţi reprezentanţi a 100 de edituri din Turcia şi peste 250 de autori turci.

Tîrgul de Carte de la Frankfurt va prilejui peste 2.700 de manifestări şi evenimente, întîlnirea publicului cu staruri ale literaturii, mass-mediei şi filmului, printre care se numără Orhan Pamuk, Günter Grass, Volker Schlöndorf şi Paolo Coelho. Un număr de 31 de edituri, societăţi de publishing şi instituţii de cultură vor reprezenta România. Editurile româneşti care îşi vor expune cărţile sînt Adevărul Holding, All, Aramis, Ars Longa, Cartea Românească, Comunicare.ro, Corint, Curtea Veche, editura Enciclopedia Rao, Niculescu, Paralela 45, Publica Com, Egmont Romania SRL, Grupul editorial Humanitas, Institutul European Publishing House, Minerva, Nemira, Prior Books Distributors SRL, RAO, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, editura Lider, Polirom, Igloo Media, Vremea Press, Vivaldi Publishing House, editura Universităţii Bucureşti, editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. La Frankfurt vor fi prezente şi agenţiile literare Simona Kessler International Copyright Agency, Sun, dar şi Intuitext - departamentul de eLearning al companiei Softwin, care promovează educaţia virtuală şi Ministerul Culturii şi Cultelor.