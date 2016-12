7.000 de elevi din mediul rural, turişti în Constanţa

După zece săptămîni de desfăşurare, programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2009”, demarat la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a ajuns, ieri, la final, copii din centrele de plasament „Micul Roterdam“ şi Centrul de primiri urgenţe minori şi alţii dintr-o tabără de copii veniţi de la Rîmnicu Vîlcea şi Bucureşti fiind ultimii beneficiari ai excursiei gratuite la Constanţa. Copiii au vizitat Delfinariul, au făcut plajă şi s-au jucat în parcul acvatic Aqua Magic, s-au plimbat cu telegondola, iar la sfîrşitul zilei au vizionat spectacolul oferit de acrobaţii şi animalele de la circul Medrano. ”Cel mai mult mi-am dorit să ajung la Aqua Magic, pentru că aflasem că este foarte frumos şi eu nu mai fusesem niciodată. Am fost nerăbdătoare, atît eu, cît şi colegii mei de la Centru să venim aici şi să ne plimbăm şi cu telegondola”, a spus Daniela Ştirbu, de 14 ani, de a Centrul de primiri urgenţe minori din Constanţa. În timpul excursiei, copiii au beneficiat şi de băuturi răcoritoare şi o masă, asigurate de CJC. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. “Ne bucurăm că am reuşit să le oferim copiilor din mediul rural un program încărcat, plin de surprize pentru mulţi dintre ei. Sînt copii care nu au avut posibilitatea de a petrece o zi într-un parc acvatic, iar noi am încercat, prin acest program, să le oferim această posibilitate şi multe altele, iar anul viitor sperăm să le oferim mai multe bucurii”, a declarat coordonatorul programului CJC, Edi Bădilă. Pe perioada celor zece săptămîni, de acest program au beneficiat aprox. 7.000 de copii. Ca şi anul trecut sau acum doi ani, nu toţi primarii au răspuns afirmativ invitaţiei CJC. “Am avut probeme ca în fiecare an cu primarul comunei Rasova, care nu a onorat invitaţia, însă încă mai sperăm că, anul viitor, va înţelege că acest program este făcut pentru copii, pentru ca ei, mai ales cei care nu au posibilităţi materiale, să poată veni în aceste locuri minunate”, a mai spus Bădilă, care a adăugat că, pe baza listelor întocmite anul acesta, anul viitor vor fi selectaţi alţi copii care să beneficieze de programul CJC.