7.000.000 de cozonaci pentru Paşte

Circa şapte milioane de cozonaci vor fi produşi pentru perioada Paştelui din acest an, cifră apropiată de producţia din 2009, a declarat preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit şi Panificaţie (ROMPAN), Aurel Popescu. \"Vom realiza aprox. aceeaşi producţie cu cea din anul 2009, respectiv circa şapte milioane de bucăţi pentru că, din datele pe cate le avem, această cifră reprezintă cantitatea ce va fi solicitată de români în perioada sărbătorilor de Paşte\", a explicat Popescu. Potrivit preşedintelui ROMPAN, preţurile cozonacilor româneşti se vor menţine la niveluri apropiate de cele de anul trecut, între 4 lei şi 20 lei bucata şi vor varia în funcţie de gramaj şi compoziţie. \"Preferaţii românilor rămân cozonacii tradiţionali, cu nucă şi stafide\", a mai spus el. De asemenea, potrivit ROMPAN, cozonacii româneşti rămân în preferinţele a peste 80% dintre români. \"Am făcut un studiu de piaţă şi am constatat că foarte mulţi români preferă cozonacii româneşti, probabil datorită prospeţimii acestora, gustului şi specificului tradiţional. În general, cozonacii din import, respectiv cei italieneşti, sunt cumpăraţi pentru a fi făcuţi cadou\", a adăugat Aurel Popescu. Preşedintele patronatului a mai spus că anul acesta exportul de cozonaci din perioada Paştelui va scădea cu aproximativ 15%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, când au fost trimişi în străinătate circa 180.000 de bucăţi, ca urmare a revenirii în ţară a multor români. \"Cozonacii româneşti erau trimişi în special în ţări cu mulţi români, precum Italia şi Spania, însă dacă anul acesta ne confruntăm cu situaţia în care mulţi dintre aceştia au revenit în ţară, automat vor scădea şi vânzările către exterior\", a precizat preşedintele ROMPAN. Pe de altă parte, el a menţionat că impotul de cozonaci pentru Paşte se va menţine la nivelul anului 2009, urmând să fie aduse în ţară circa 500.000 de bucăţi. Aurel Popescu a mai spus că stocurile de grâu şi de făină sunt suficiente pentru a acoperi solicitările din perioada sărbătorilor de Paşte.