72 de asociaţii riscă să rămână fără apă

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal, sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 26 februarie - 01 martie 2013, 72 de asociaţii de proprietari din Constanţa şi Năvodari sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 224.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.

CONSTANŢA Asociaţia de proprietari (AP) 439, str N Milescu, nr 56, debit (d) - 3691.58 lei; AP bl M4, bd Tomis, nr 320, debit (d) - 5870 lei;.AP bl LP2, bd Al Lăpuşneanu, nr. 177, d - 2728.38; AP nr 55, str Nufărului, nr 4, d - 3753.72 lei; AP 749, str Suceava, nr 5, d - 5564 lei; AP bl 21B, str Nufărului, nr 2, d - 2130.52 lei; AP 604, str Baba Novac, nr 167, d - 4342.23 lei; AP 481, str Dionisie cel Mic, nr 49, d - 993.75 lei; AP Eden 2010, str Dionisie cel Mic, nr 52C, d - 5859.81 lei; AP DM 52B, str Dionisie cel Mic, nr 52B, d - 1169.83 lei; AP 564 bl PA3, str Unirii, nr 22C, d - 991.23 lei; AP bl PA2, str Unirii, nr 22E, d - 1958.13 lei; AP 450 bl PA 6A, PA 6B, str Ion Raţiu, nr18, d - 2917.43 lei; AP FZ 12A - FZ 28A, str Pescarilor, nr 57, d - 4086.08 lei; AP FZ 29, str Pescarilor, nr 79, d - 1673.83 lei; AP 552, bd Aurel Vlaicu, nr 41, d - 4900 lei; AP bl PC3 - ABC, bd A Vlaicu, nr 43, d - 3000 lei; AP bl PC2 - ABCD, bd A Vlaicu, d - 4900 lei; AP GM 56F, str Ghe Marinescu, nr 56, d - 2881.36 lei; AP AV1, Anda, str Vârful cu Dor, d - 2290.24 lei; AP I3, bd A Vlaicu, nr 101A, d - 978.46 lei; AP bl 1B sc D, str Ion Ursu, nr 50, d - 1301.26 lei; AP 794, al Pelicanului, nr 23, d - 1859.36 lei; AP Egretei 31, str Egretei, nr 31, d - 1900.05 lei; AP 145, str Egretei, nr 8, d - 1399.81 lei; AP bl AV10, bd Aurel Vlaicu, nr 94, d - 2474.18 lei; AP 799, str Soveja, nr 47, d - 2963.68 lei; AP Cuza Vodă 28, str Cuza Vodă, nr 28, d - 1653.81 lei; AP bl A 456, str Ferdinand, nr 87, d - 1945.56 lei; AP A5 AB, str Lirei, nr 88, d - 5304.25 lei; AP K2A, str Traian, nr 70, d - 1804.76 lei.

NĂVODARI AP \"Viitorul\", str Mării, nr 3, d - 5,265.78 lei; AP 05, str Ogorului, bl O5, d - 1,787.72 lei; AP12 Sud, str Rândunelelor, nr 6, d - 5,660.83 lei; AP 13 Sud, str Lalelelor, nr 2, d - 16,710.94 lei; AP 16, şos Constanţei, nr 16, d - 1,455.93 lei; AP 20 Sud, str Frunzelor, nr 14, d - 1,114.18 lei; AP 21 Sud, str Frunzelor, nr 16, d - 2,031.59 lei; AP 25 Est, Brotăceilor, nr 3, d - 3,775.04 lei; AP 2E, bl E2, sc C, et 4, d - 1,250.00 lei; AP 33 Est, str Meduzei, bl 3 Est, d - 3,691.21 lei; AP A9 Peco, str Albinelor, nr 17, d - 7,343.24 lei; AP bl 22 Sud, str Frunzelor, nr 18, d - 1,320.57 lei; AP bl A2B, str Albinelor, nr 2, d - 1,479.45 lei; AP bl C2A, C2B, str Culturii, bl. C2, d - 2,073.21 lei; AP bl RA1, str Rândunelelor, nr 17, d - 4,497.91 lei; AP CN3, str Mării, nr 24, d - 2,449.04 lei; AP Crinului 62, str Crinului, nr 62, d - 1,146.51 lei; AP E2C, str Albinelor, bl E2C, d - 2,547.05 lei; AP F, Taşaul, str Nuferilor, bl F Taşaul, d - 1,237.49 lei; AP F 5, str Frunzelor, nr 3, d - 1,188.70 lei; AP F1, str Frunzelor, bl F1, d - 4,229.92 lei; AP Familia, str Delfinului, nr 5, d - 1,410.59 lei; AP G Taşaul, str Frunzelor, nr 11, d - 10,154.81 lei; AP Ghioceilor, bl 58, sc C, d - 4,292.04 lei; AP Gladiola, str Crizantemelor, d - 3,730.45 lei; AP H5, şos Constanţei, bl H5, d - 4,241.96 lei; AP Irisului, str Crinului, bl 60, d - 1,210.97 lei; AP Legmas Crângaşu, str Mării, nr 5, d - 2,457.35 lei; AP Metro, şos Constanţei, nr 21, d - 2,699.53 lei; AP O7 sc A, B, str Ogorului, bl O7, sc B, d - 3,623.03 lei; AP Ogorului O4, str Ogorului, bl O4, sc A, d - 1,660.51 lei; AP P6, str Pescăruşului, nr 91, d - 2,435.18 lei; AP Panseluţelor, str Panseluţelor, nr 1, d - 2,698.82 lei; AP Parcului 46, al Parcului, nr 2, d - 1,152.65 lei; AP Pescăruşului CP1, al Pescăruşului, d - 1,813.95 lei; AP RA2, str Rândunelelor, nr 19, d - 4,031.46lei; AP Rândunica, str Rândunelelor, nr 2, d - 3,870.03 lei; AP T1A, Taşaul, Taşaul, bl T1A, sc A, d - 1,063.73 lei; AP Vulturul, str Ogorului, O7, sc E, d - 2,513.85 lei; AP “Central”, str Culturii, bl C3, sc B, d - 5,636.69 lei; AP C3A, C3B, str Culturii, bl C3, sc A, d - 2,045.40 lei.