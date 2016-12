73 de ONG-uri cer demiterea noului ministru al Agriculturii

Noul ministru al Agriculturii, Valeriu Tabără, s-ar afla în conflict de interese în problema organismelor modificate genetic (OMG), afirmă 73 de organizaţii neguvernamentale, care cer demiterea demnitarului, susţinând că acesta ar avea legături contractuale cu Monsanto, „cel mai mare producător de OMG”. “73 de ONG-uri din România îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de recenta re-numire a lui Valeriu Tabără la conducerea Ministerului Agriculturii. Motivul principal este acela că oficialul este în conflict de interese în problema organismelor modificate genetic. Va putea Tabără să reprezinte obiectiv interesele agricultorilor şi consumatorilor români, dat fiind strânsele sale legături contractuale cu compania Monsanto - cel mai mare producător de organisme modificate genetic (OMG) din lume?”, se arată într-un comunicat al organizaţiilor. ONG-urile ataşează şi link-ul către un CV conform căruia Tabără a deţinut funcţia de “director de proiecte de cercetare cu CNCSIV, unitatea de management a Băncii Mondiale, firma Monsanto”, fapt care nu se regăseşte în CV-ul lui Tabără de pe site-ul Camerei Deputaţilor pentru legislatura 2008-2012 şi nici în cel postat pe site-ul Ministerului Agriculturii. În opinia ONG-urilor, România are o istorie nedemocratică legată de cultivarea OMG, în care Tabără a jucat un rol esenţial prin lobby-ul pro-OMG practicat la toate nivelurile de decizie, în acest sens organizaţiile indicând susţinerile şi interpelările parlamentare ale demnitarului între 2005 şi 2006. “Valeriu Tabără nu face un secret din conflictul de interes în care se regăseşte. Conform ultimelor sale declaraţii pe această temă, el păstrează legătura cu compania Monsanto. Obiectivitatea şi profesionalismul lui Tabără sunt compromise, acesta neputând să îşi exercite eficient şi în interes public, funcţia de ministru al Agriculturii. Prin urmare, cele 73 de ONG-uri semnatare ale acestui document, cer destituirea lui Valeriu Tabără”, se arată în comunicat. Societatea civilă susţine că priorităţile agriculturii nu pot include OMG. “Porumbul modificat genetic MON810 este singura plantă modificată genetic autorizată pentru cultivare în România. Acest porumb dezvoltă toxine ce atacă un dăunător al porumbului (viermele sfredelitor) care nu reprezintă o problemă în agricultura românească. Drept urmare, porumbul modificat genetic nu are succes în rândul agricultorilor români. Conform datelor oficiale, suprafeţele de porumb modificat genetic au scăzut drastic în ultimii ani”, mai arată sursa citată. De asemenea, spun ONG-urile, “soia modificată genetic - o nostalgie cunoscută a lui Valeriu Tabără, are avantaje îndoielnice”. Demnitarul a avut o prezentare pro-OMG, în mai 2005, în Parlament, mai indică sursa citată.