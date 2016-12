75 de milioane de euro pentru un brand de ţară furat!

E oficial! Avem un nou brand turistic de ţară! Dar ce mai brand! După eşecul „Land of Choice”, ministreasa de la Turism, Elena Udrea, se mândreşte cu un nou plagiat: logo-ul de ţară. Frunza pe care PDL-iştii o lipesc pe România seamănă leit cu logo-ul unei firme britanice de transport. Pentru a spăla ruşinea, portocaliii se bat în piept că deţin drepturile de autor şi au ajuns în aşa hal încât îi acuză pe britanici de plagiat. În mijlocul disponibilizărilor în masă şi tăierii pensiilor, cu permisiunea mai marilor partidului, blonda de la Cotroceni a reuşit performanţa de a şterpeli cu legea în mână, din fonduri comunitare, 75 de milioane de euro pentru a ne atribui oficial şi permanent vechiul nostru brand naţional: „România, ţara hoţilor”. Noul scandal monstruos iscat de apropiata Cotrocenilor a lansat un tsunami de reacţii în clasa politică şi în rândul autorităţilor locale şi investitorilor în turism.

FRUNZA MIORITICĂ, COPIE LA INDIGO. Nici nu s-a lansat bine noul brand turistic al României care să mai spele puţin imaginea ţării, că şirul acuzaţiilor la adresa ministresei din fruntea Turismului, care ar fi trebuit să promoveze imaginea României, curge gârlă. Dacă cu vechiul „Land of Choice”, Elena Udrea a eşuat într-un mod lamentabil, când specialiştii din minister au descoperit, după un an de campanii de promovare, că ceea ce vroia să fie sloganul promotor al ţării era deja înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, nici cu \"Explore the Carpathian Garden\" situaţia nu este tocmai roz pentru imaginea blondei de la Cotroceni. După ce a dat de pământ cu turismul românesc, Udrea mai primeşte o lovitură. Conform unor analize detaliate din partea specialiştilor, noul afiş publicitar al turismului românesc, mai precis frunza mioritică utilizată drept logo, seamănă perfect cu al companiei britanice de transport Change Transport.com. Ampla campanie iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, ce costă 75 de milioane de euro, faţă de 1,5 milioane de euro cât au fost alocaţi pentru promovarea vechiului slogan, riscă să se ducă pe apa sâmbetei dacă se dovedeşte că frunza lui Udrea, de 850 de mii de euro, este un plagiat ordinar menit să transforme România în „Ţara Hoţilor”. Mai dramatic pentru imaginea ţării noastre este că frunza utilizată în slogan poate fi cumpărată cu doar 250 de dolari de pe Internet, deşi Elena Udrea susţine sus şi tare că brandul turistic românesc a fost achiziţionat în urma unei licitaţii publice de la o mare companie de branding din lume şi a fost conceput în baza unei ample cercetări de piaţă în România şi în alte opt pieţe din lume.

Criticile la adresa noului brand turistic lansat de Udrea vin din toate părţile. În timp ce specialiştii din publicitate îl consideră unul nerealist şi simandicos şi ar fi fost mai inspirată şi realistă orientarea sloganului spre rural, vicepreşedintele PC, Bogdan Diaconu, consideră că sloganul de ţară propus de Udrea nu surprinde starea actuală a ţării, „prăbuşită de guvernarea catastrofală a PDL-ului”. El propune un altul care ar reprezenta mai bine crunta realitate românească - „Exploraţi ruina în care PDL a transformat România!”, doar însoţit de imagini de la inundaţii, atunci când guvernanţii i-au lăsat pe sinistraţi singuri în faţa puhoaielor, de la manifestaţiile din faţa Cotroceniului, când jandarmii îi bruscau pe pensionarii care-şi cereau dreptul la viaţă, dar şi cu spectacolul maşinilor de lux cu care au venit pedeliştii la o întâlnire cu Traian Băsescu.

REACŢII DURE. După ce a lăsat de izbelişte litoralul românesc nepromovându-l la lansarea noului brand turistic al României de la Shanghai, Udrea s-a lansat în alte declaraţii năucitoare la adresa litoralului românesc, lovind crunt în autorităţile locale şi investitorii care depun eforturi să atragă, pe fonduri proprii, turiştii la malul mării. \"Litoralul nu este un produs competitiv pe plan internaţional\", a declarat ministrul Turismului. Afirmaţia sa i-a luat prin suprindere pe primarii constănţeni. „Nu pot fi de acord cu declaraţia Elenei Udrea. Este jignitor pentru autorităţile locale de la malul mării. Dacă în ultimii şase ani staţiunile de pe litoral ar fi primit anual câte trei milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii locale, atunci ar fi putut atrage şi mai mulţi turişti. Sunt de părere că trebuie promovat până şi ultimul cătun din România care are ceva de spus turiştilor”, a declarat primarul staţiunii Eforie, Ovidiu Brăiloiu. La rândul său, primarul Constanţei, Radu Mazăre, spune că a fost sabotat în acţiunile sale de dezvoltare a litoralului. „Eu sunt bucuros, încântat, cum sunt toţi constănţenii care l-au votat pe Băsescu în decembrie. Ar fi trebuit să facem marină, agrement cu vapoare... Însă ei, în decembrie, au gândit că e mai bine să-l voteze pe Băsescu, ştiind că îşi va pune doamna de la curte pe post de ministru al Turismului. Doamna mi-a suspendat PUZ-urile din Mamaia, mi-a spus că e o dezvoltare proastă ceea ce s-a făcut şi că are o altă gândire. Doamna Udrea habar n-are ce trebuie să facă în funcţia de ministru al Turismului!”, a declarat Mazăre.